Gli episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre 2023 annunciano che Maria deciderà di ospitare Matteo e tra loro ci sarà un bacio. Vittorio invece vivrà un momento importante con Matilde. In caffetteria, Salvatore avrà un aiutante speciale: Elvira, che preparerà dei pasticcini e si avvicinerà così al giovane Amato.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Umberto ostacola l'accordo tra Matilde e Colombo

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre, lo staff del grande magazzino sarà in grande attesa per l'inaugurazione della Metropolitana di Milano.

Intanto Agata e Roberto lavoreranno insieme per il lancio della nuova collezione, mentre Elvira accetterà la richiesta di Landi di aiutare Salvatore in caffetteria. Sarà l'occasione per il giovane Amato di avvicinarsi alla Venere, che cercherà di mettere da parte l'imbarazzo e creerà dei buonissimi pasticcini.

Intanto Matilde, Vittorio e i coniugi Colombo prepareranno tutti i documenti per l'affitto dei terreni di Frigerio. Ossessionato dalla voglia di vendetta, intanto, Guarnieri tenterà di convincere Tancredi ad agire alle spalle della consorte per favorire gli affari della Galleria Milano Moda.

Tancredi vede Matilde e Vittorio insieme

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Matteo sarà vittima di un'aggressione da parte di Mancino.

A vedere la scena sarà Maria che aiuterà il fratello di Marcello a rialzarsi da terra e deciderà di ospitarlo in casa sua, per evitare che chi lo ricatta possa farsi nuovamente vivo. La scelta della signorina Puglisi di prendersi cura di Matteo però non verrà sostenuta dalle sue coinquiline, che cercheranno di convincere la giovane sarta a valutare bene la situazione.

Matilde e Tancredi nel frattempo sembreranno aver trovato il loro giusto equilibrio, almeno apparentemente. Una sera infatti Sant'Erasmo vedrà insieme Matilde e Vittorio. Il giorno seguente, mentre il dottor Conti ripenserà al momento particolare vissuto, comunque Matilde deciderà di parlare chiaro con lui: il loro rapporto dovrà rimanere soltanto professionale.

Intanto Matteo deciderà di lasciare l'abitazione di Maria, in quanto non vorrà mettere in pericolo la giovane sarta. Nel momento in cui starà per varcare la soglia della casa, però, i due giovani si scambieranno un bacio appassionato.