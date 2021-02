La soap de Il Paradiso delle Signore non smette di stupire il pubblico di Rai1. Le anticipazioni della fiction italiana annunciano che nel corso delle prossime puntate si tornerà a parlare di Achille Ravasi, il marito di Adelaide. Il mistero sulla scomparsa dell'uomo si infittirà sempre di più e, stando agli spoiler, sarà proprio la contessa a confessare tutta la verità su quanto accaduto in America svelando il fatidico mistero sul marito. Dopo che Arturo Bergamini ha minacciato il commendatore affermando di conoscere la verità sui fatti successi negli Stati Uniti, durante il viaggio di nozze tra Adelaide e Achille, la contessa prenderà la decisione di confessare quanto accaduto.

La prima a sapere la verità sarà la figlia di Umberto che quando tornerà in Italia apprenderà la terribile vicenda.

Anticipazioni il Paradiso delle signore: Achille sparito nel nulla

Di Achille Ravasi non si sa nulla da moltissimo tempo, ovvero da quando l'uomo è partito in compagnia della moglie Adelaide per la luna di miele. Si sa soltanto che la contessa, appena arrivata in America, ha completamente smascherato il marito e ha cercato in tutti i modi di rintracciare i suoi parenti in Italia per scappare dagli Stati Uniti e da Achille. È stato Umberto che immediatamente si è precipitato negli Stati Uniti a soccorrere la cognata, portandola a Villa Guarnieri. La donna ha messo così un punto definitivo al suo matrimonio e al nome del suo consorte.

A parte pochissime occasioni, la contessa non ha mai nominato il nome di Achille Ravasi.

Arturo Bergamini sospettava della scomparsa di Achille Ravasi

Il nome di Achille Ravasi è stato nominato quando Umberto si è scontrato con Arturo Bergamini per un affare immobiliare molto allettante. I due uomini di potere sono stati protagonisti di un duro scontro e per la tale ragione Adelaide ha fatto di tutto per cercare di convincere il cognato a non farsi nemico un uomo come Arturo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La contessa ha sospettato che l'uomo fosse a conoscenza di quanto accaduto tra lei e Achille negli Stati Uniti, ammettendo così che durante il suo viaggio di nozze con il marito sia successo davvero qualcosa di illecito e che il padre di Cosimo abbia scoperto tutta la verità. L'uomo si trovava in America nello stesso periodo dei coniugi e addirittura aveva un appuntamento con Ravasi, mai avvenuto.

Il fidanzato di Gabriella ha infatti raccontato, parlando con Ludovica, che il padre non ha fatto in tempo a incontrare il marito della contessa negli States in quanto quest'ultimo non si è mai presentato all'incontro programmato con Bergamini Senior e che suo padre non ha tentato nemmeno di mettersi a contatto con lui. Brancia ha di conseguenza rivelato al suo migliore amico che anche lei e sua mamma non hanno più avuto notizie del marito di Adelaide: Achille infatti ha dato i documenti del ragazzo a un altro curatore.

Il mistero sul marito di Adelaide si infittisce

Nessuno a parte Adelaide e Umberto sa cosa sia davvero successo a Ravasi. Inizialmente si pensava che l'uomo fosse fuggito in Messico dopo essersi preso gioco di Adelaide. Stando però a tutti questi indizi, all'uomo potrebbe effettivamente essere successo qualcosa di terribile.

Durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore Adelaide confesserà tutta la verità sul suo consorte. A conoscere per prima il mistero su Achille sarà Marta. Quando la moglie di Vittorio farà rientro a Milano, da New York, sua zia le racconterà tutta la vicenda. Stando agli spoiler, si tratterà di qualcosa di molto grave e che potrebbe mettere in pericolo la vita della contessa e quella di Umberto.