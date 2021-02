Il Paradiso delle Signore prosegue l'appuntamento quotidiano per il pomeriggio su Rai 1 con molte sorprese e giovedì, 4 febbraio, andrà in onda la puntata numero 79 della quinta stagione della Serie TV. Secondo le anticipazioni, Luciano tenterà di rassicurare Clelia che sembrerà cambiare idea sulla partenza lontano da Milano. Intanto, Salvatore non riuscirà a rassegnarsi all'idea che Gabriella possa sposare un altro uomo, mentre Ludovica scoprirà che Marcello è ancora succube di Mantovano. Tra Vittorio e Beatrice sarà sempre più difficile mantenere le distanze così come i due cognati avevano deciso: i due saranno ancora vicini.

Pietro mostrerà i segnali di una cotta per Stefania, ma la ragazza è innamorata di Federico sin da piccola. Infine, delle scritte inequivocabili alla chiusura del Paradiso porteranno ancora gravi problemi a Clelia.

Clelia non vorrebbe più partire per non lasciare gli affetti: puntata 79 Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 4 febbraio raccontano che Luciano e Clelia parleranno della decisione della donna di lasciare Milano e ricominciare una nuova vita lontano da voci indiscrete. La capocommessa, dopo le rassicurazioni del ragioniere sembrerà cambiare idea, anche perché per lei significherebbe lasciare gli affetti più cari e il lavoro della sua vita. Per Salvatore non sarà facile vivere la settimana che precede le nozze di Gabriella: il giovane Amato non riuscirà a rassegnarsi all'idea che la sua ex fidanzata possa essere felice accanto a un altro uomo e non si darà per vinto.

Uno sconosciuto al Paradiso con delle scritte infamanti: spoiler 4 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 febbraio rivelano che, nella puntata in onda giovedì, Ludovica assisterà all'incontro tra Marcello e un socio del Circolo. Osservando i due uomini, la signorina Brancia si renderà conto che per Barbieri non è cambiato niente: è ancora succube di Mantovano e gli fa ancora da spallone.

Nel frattempo, Pietro inizierà a nutrire un forte interesse nei confronti di Stefania: per il giovane, però, non sarà facile conquistare la ragazza perché lei è da sempre innamorata di Federico. Beatrice, invece, sarà molto più serena del passato, ma la sua vicinanza a Vittorio si farà sempre più inevitabile. Per i due cognati sarà molto difficile tenere fede alla promessa di mantenere le distanze e rispettare il matrimonio dell'uomo.

Infine, alla chiusura del grande magazzino, uno sconosciuto affiggerà sulla parete esterna dell'edificio delle scritte inequivocabili che potrebbero rappresentare un pericolo per Clelia e Luciano e cambiare nuovamente le carte in tavola.