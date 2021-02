Tra i colpi di scena più eclatanti delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore vi è sicuramente quello legato all'uscita di scena della coppia composta da Clelia e Luciano, interpretati rispettivamente da Enrica Pintore e Giorgio Lupano. I due protagonisti della soap hanno abbandonato Milano per trasferirsi altrove e vivere così in tranquillità la loro relazione, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa di un bambino. Un addio che ha causato dispiacere nei numerosi fan della serie e della coppia, i quali si chiedono già se ci sarà un ritorno nelle puntate future del 2021.

L'addio di Clelia e Luciano dal cast de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, Clelia e Luciano dopo aver capito che a Milano non avrebbero potuto vivere in serenità la loro relazione, hanno deciso di mollare tutto e di scappare via insieme per iniziare un nuovo percorso di vita lontano da tutto e tutti.

Un'uscita di scena a tutti gli effetti per la coppia che, a partire dalle puntate in onda dall'8 febbraio su Rai 1, non comparirà più in scena.

Ma cosa succederà in futuro? Ci sarà un clamoroso ritorno nel cast de Il Paradiso delle signore oppure no? A fare un po' di chiarezza su questa domanda che sta interessando un numero sempre più cospicuo di fan e spettatori è stata l'attrice Enrica Pintore in una recente intervista.

'Forse no, chissà' dice Pintore sul ritorno di Clelia

La protagonista di Clelia, infatti, non ha nascosto che ad oggi le stanno già chiedendo se lei e Luciano ritorneranno a mettere piede nel grande magazzino milanese che fa da sfondo alle vicende dei vari protagonisti della serie in onda su Rai 1.

" È una cosa che chi chiedono già da adesso ma..

forse no, chissà" ha affermato Enrica Pintore in merito al possibile ritorno in futuro, lasciando per certi versi pochissimo spazio all'immginazione.

Dalle sue parole, infatti, sembrerebbe di capire che un ritorno della coppia Clelia-Luciano non è affatto previsto nell'immediato e non si esclude, forse, che magari i due possano rientrare a Milano dopo la nascita del bambino.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le parole di Enrica Pintore sul rapporto con Giorgio Lupano

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione, Pintore ha ammesso che dopo circa tre anni trascorsi sul set della soap opera di Rai 1, sentiva il bisogno di voltare pagina e di provare nuove esperienze. Proprio per questo motivo, l'attrice ha scelto di chiudere questo ciclo all'interno del Paradiso delle signore, con la speranza di potersi cimentare in nuovi progetti.

Parlando invece del suo rapporto sul set con Giorgio Lupano, Enrica ha ammesso di aver trovato una persona affine a lei e lo considera un vero e proprio amico. " È un'amicizia genuina e poi ci siamo trovati proprio bene a lavorare insieme" ha ammesso l'attrice.