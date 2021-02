Mario Ermito ha smentito di avere una relazione "segreta" con Myriam Catania. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di essersi fatto una risata sul gossip che lo ha coinvolto. Tuttavia, ha sottolineato che fare determinate affermazioni nei confronti di una donna impegnata è davvero indelicato.

L'indiscrezione sugli ex gieffini

Prima Matilde Brandi, poi Gabriele Parpiglia avevano parlato di una relazione nata tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Mentre la coreografa si era solo limitata a parlare di sguardi complici durante la diretta del Reality Show, il giornalista ha sganciato la bomba.

Senza giri di parole Parpiglia aveva parlato di una relazione tra Myriam Catania e Mario Ermito. Lo stesso giornalista avrebbe parlato di una situazione imbarazzante, perché l'attore pugliese è single mentre la nipote di Simone Izzo è impegnata con Quentin Kammerman dalla quale ha avuto anche un figlio nel 2017.

La versione di Mario Ermito

Mario Ermito è stato contattato da un noto sito di gossip per fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Il diretto interessato ha negato di avere un flirt con Myriam Catania: "Tutto finto". L'attore pugliese ha spiegato che da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip gli stanno attribuendo numerose relazioni che puntualmente risultano non corrispondenti alla realtà. Ermito ha sottolineato che prima di divulgare alcune voci bisogna sempre ponderare bene le cose: "Determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei".

Mario ha precisato che lui è un uomo single, ma Myriam oltre a essere impegnata è anche una mamma: "Certe insinuazioni sono delicate". Il 29enne, originario di Brindisi, ha riferito di avere molti elementi in comune con l'ex gieffina, per questo le ha chiesto alcuni consigli sul loro mestiere. Tuttavia, Ermito ha precisato di avere delle cose in comune anche con Guenda Goria.

Dunque, dietro le quinte del reality show si trova spesso a scambiare due chiacchiere con le ex concorrenti. Il diretto interessato ha ammesso di non sapere come sia uscita fuori questa voce infondata: "Ci siamo solo detti che era un peccato avere partecipato al GF Vip in periodi diversi".

Mario e Myriam non hanno mai avuto un atteggiamento equivoco

Nel corso dell'intervista Mario Ermito ha precisato che né lui né Myriam hanno mai avuto degli atteggiamenti che potessero essere fraintesi.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non si sono mai scambiati un bacio sulla guancia così come un abbraccio. Dunque, il 29enne ha ribadito di non comprendere questo pettegolezzo: "Io ci ho riso sopra, Myriam ha un figlio".

Il giovane ha spiegato di non sapere se Catania sia tornata o meno single, perché è un argomento che non hanno mai toccato. Infine, l'attore ha precisato che Myriam ha scambiato il suo numero di telefono sia con Mario che con Massimiliano Morra per motivi di lavoro.