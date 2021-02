Martedì 16 febbraio 2021 verrà trasmessa una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che Marta, non appena arrivata a Milano inizierà a conoscere meglio il nipote Pietro con il quale nascerà subito un bel rapporto. La signora Conti si recherà poi a villa Guarnieri per riabbracciare il padre e la zia. Umberto e Adelaide decideranno di non dire alla ragazza tutta la verità su Federico Cattaneo. D'altra parte Silvia, non sarà d'accordo con la scelta della contessa e del commendatore. Intanto Federico e Ludovica continueranno a frequentarsi, così il giovane scrittore riempirà di complimenti la Brancia.

Gli spoiler rivelano anche che Beatrice deciderà di lasciare la casa dove viveva con il cognato e cercare un nuovo alloggio. Dopo il ritorno inaspettato di Marta, la vedova Conti e Vittorio saranno sofferenti.

Marta riabbraccia il padre e la zia Adelaide

Durate l'ottantasettesima puntata de Il Paradiso delle Signore, Marta sarà tornata da poco a Milano e inizierà a conoscere meglio Pietro. Tra la moglie di Vittorio e il nipote nascerà fin da subito un intesa. La signora Conti, dopo un lungo periodo trascorso a New York non perderà l'occasione di riabbracciare Umberto e Adelaide. Il padre e la zia di Marta nel frattempo prenderanno la decisione di non dire nulla alla ragazza del legame di parentela che la lega a Federico. Silvia Cattaneo intanto si lamenterà con la contessa in quanto non sarà d'accordo di nascondere la verità a Marta, anche perché ormai in tanti sanno la vera identità del figlio.

Il giovane scrittore intanto continuerà ad incontrarsi molto spesso con Ludovica. Dopo esservi visti al Circolo, nell'attesa che arrivasse Cosimo, i due hanno notato di avere una particolare affinità. Federico mostrerà di avere interesse nei confronti della ragazza e la riempirà di complimenti, la Brancia sembrerà non mostrarsi indifferente.

Beatrice decide di trovare una nuova sistemazione

Nel corso dell'episodio in onda martedì 16 febbraio 2021 al Paradiso ci sarà fermento per lo spettacolo di Carnevale. Armando sarà regista e sceneggiatore, mentre la scelta degli attori, tra lo staff dell'atelier, cadrà su Rocco Amato, Pietro Conti e Stefania Colombo. Intanto le sarte Agnese e la giovane Puglisi saranno a lavoro per realizzare i costumi che dovranno indossare per la recita.

Nel frattempo Beatrice prenderà la decisione di trovare un nuovo alloggio. La vedova Conti era già da tempo intenzionata ad allontanarsi dal cognato. Con il ritorno di Marta tutto si complicherà, la mamma di Pietro e Serena si sentirà a disagio e, come del resto anche Vittorio, soffriranno per l'evolversi della situazione.