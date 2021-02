Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse nell'ultima settimana di febbraio su Rai 1, annunciano l'entrata in scena di un nuovo personaggio che sarà destinato a scuotere gli equilibri del Grande Magazzino milanese in particolar modo di Irene. Quest'ultima, che assumerà il ruolo provvisorio di capocommessa, finirà per affezionarsi a questa posizione di lavoro. Nel frattempo si vedrà come gli strani atteggiamenti di Federico spingeranno Marta a chiedere spiegazioni sia a Vittorio che a Umberto: vuoteranno il sacco o continueranno a tenere la donna all'oscuro di tutto?

Mentre Giuseppe Amato sarà intenzionato a farsi assumere come magazziniere al Paradiso, la moglie sarà assolutamente contrariata e questo non farà altro che accrescere un atroce sospetto nella mente del signor Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 5, ultima settimana di febbraio: Marta sospettosa

Dopo essere tornati dalla luna di miele, Gabriella e Cosimo si sistemeranno nella lussuosa residenza della famiglia Bergamini. Il ritorno di Marta non farà altro che agitare gli animi già tormentati di Vittorio, Umberto e Adelaide con il direttore del Paradiso preoccupato che il genero possa vuotare il sacco e svelare a Marta che Federico è frutto di una notte d’amore tra lui e l’allora segretaria Silvia Cattaneo.

Nel frattempo, Maria sarà costretta a lasciare la casa in cui stava e, per non tornare in Sicilia, si metterà a cercarne un’altra riuscirà a scovare qualcosa di adatto alle sue esigenze?

Il signor Mantovano si presenterà di nuovo nella vita della figlia di Flavia Brancia, con nuove minacce. Federico, intanto, sarà pronto a rivelare a Marta di essere suo fratello, ma la contessa di Sant’Erasmo sarà contraria.

Giuseppe tende una mano a Maria, Ludovica e Marcello sempre più vicini

Agnese chiederà a Don Saverio di trovare una casa per Maria, ma sarà proprio Giuseppe Amato a trovarle una degna sistemazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Non volendo che Marta venga a conoscenza della verità su Federico, Adelaide cercherà un giusto compromesso, ma Marta nutrirà dei sospetti quando vedrà l'affiatamento che lega Federico e Umberto. Dora dirà al direttore del Paradiso di non essere all’altezza di fare la capocommessa e passerà a Irene il suo ruolo. Gabriella ospiterà le sue amiche Veneri a Villa Bergamini, ma la serata verrà interrotta da Anna, cugina della novella moglie di Cosimo.

Grazie a Giuseppe, Maria si sistemerà nella casa delle Veneri, dove c’è un posto libero lasciato vacante dalla stilista Rossi. Mentre Vittorio e la cognata Beatrice si metteranno alla ricerca di una nuova capocommessa, Pietro inizierà a capire chi c’è nel cuore di Stefania. Le continue minacce dello spietato Mantovano non faranno altro che unire sempre di più Marcello e Ludovica. Marta non si darà pace e metterà alle strette il padre, il quale vuoterà il sacco. Quando la giovane Guarnieri verrà informata che Federico è suo fratello reagirà malissimo.

L'arrivo di Gloria compromette il nuovo ruolo di Irene al Paradiso delle Signore

Le anticipazioni delle puntate della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore in onda nell’ultima settimana di febbraio su Rai 1, raccontano che il commendatore Guarnieri sarà molto triste per il modo negativo in cui sua figlia ha reagito alla notizia che riguarda il suo legame con Federico e si sfogherà con quest’ultimo e Vittorio.

Rocco vorrebbe far lavorare lo zio Giuseppe in magazzino, ma il capo magazziniere Ferraris sarà contrario a causa dell’idea di lavorare a stretto contatto con il suo rivale in amore.

Mentre la stilista Rossi sarà impegnata a sfornare nuove e originali idee stilistiche, Irene si affezionerà tanto al suo ruolo di capocommessa e, per non perdere questo titolo, cercherà di portare le Veneri dalla sua parte, tuttavia al Paradiso Delle Signore arriverà Gloria, una new entry destinata a scompigliare tutti i sogni di Irene.

La nuova idea stilistica di Gabriella desta scalpore

Ludovica riceverà un’altra minaccia del signor Mantovano e correrà subito da Marcello per chiedere aiuto. Profondamente delusa e amareggiata da ciò che ha scoperto negli ultimi giorni, Marta deciderà di raggiungere Riccardo a Parigi.

La donna misteriosa che era giunta al Grande Magazzino milanese si presenterà per la seconda volta, sperando di ottenere un colloquio di lavoro con Vittorio: lo scopo di Gloria sarà quello di ottenere il posto lasciato vacante dall’ex capocommessa Clelia Calligaris e quindi di 'fregare' il posto a Irene. Agnese non sarà d’accordo che suo marito chieda a Vittorio di assumerlo come magazziniere, ma questo produrrà nel signor Amato un tremendo sospetto che riguarda proprio sua moglie e Armando. L’abito in stile british creato da Gabriella produrrà un po’ di scandalo.