L'oroscopo del 15 novembre 2024 svela come andrà la giornata di venerdì valutandola con punteggio da 2 a 6 punti. C'è chi affronterà delle pesanti discussioni, come il Sagittario, e chi invece sarà avrà delle ore stabili e con delle opportunità in vista, ad esempio il Capricorno.

Di seguito approfondiamo le previsioni nel dettaglio per tutti i segni.

Segni zodiacali, i peggiori del giorno

Sagittario: ⚫⚫. Siete un segno aperto e desideroso di scoprire cose nuove, qualità che vi rendono affascinanti. Rischiate di avere discussioni pesanti. Cercate di mantenere la calma per non compromettere il weekend.

Vi sentite stressati per via delle solite incombenze e desiderate cambiamenti. Non trascuratevi.

Ariete: ⚫⚫⚫. Avete una giornata piena di impegni e ci saranno delle uscite, ma fate attenzione al tempo a disposizione. Potreste sentirvi pensierosi, forse per una questione di cuore ancora aperta. Nei giorni scorsi avete attraversato delle difficoltà che vi hanno stancato. La serata sarà l’occasione per rilassarvi e recuperare energia. Il fine settimana porterà qualche opportunità positiva.

Scorpione: ⚫⚫⚫. Questo venerdì portate prudenza nelle questioni finanziarie. Evitate di affrettare le decisioni. In casa potreste dover risolvere qualche guasto o mettere ordine. Sistemate tutto, poiché è possibile che qualcuno vi faccia visita inaspettatamente.

Il mese porta occasioni, ma non mancheranno giornate più difficili: pianificate una gita o un’uscita per svagarvi.

Leone: ⚫⚫⚫. Negli ultimi giorni sentite il bisogno di riposo dopo settimane intense. È normale avere un calo di energia e, se avvertite qualche piccolo disturbo, potrebbe essere causato dallo stress. Prendetevi cura di voi e, se possibile, non fate tardi questa sera, soprattutto se dovete svegliarvi presto.

Giornata nella media

Acquario: ⚫⚫⚫⚫. Questo venerdì potrebbe portarvi qualche turbamento negli affetti e nelle questioni pratiche. State attraversando una fase turbolenta, ma presto tutto si chiarirà. È importante che abbiate fiducia in voi stessi e non vi trascuriate. Se avete subito un torto, lasciate il passato alle spalle.

Un ammiratore potrebbe cercare di approfondire la conoscenza con voi. Non siate ambigui e non date false speranze.

Vergine: ⚫⚫⚫⚫. Di recente vi siete trascurati, e ora è il momento di rimettervi in forma. Vi sentite apatici e avete bisogno di nuove motivazioni. Affidatevi a una buona organizzazione e create piccole abitudini positive che, col tempo, porteranno risultati. Sorridete di più e pensate a lungo termine: i single potrebbero ricevere una proposta sorprendente.

Capricorno: ⚫⚫⚫⚫. Amate la stabilità e cercate di mantenere il controllo. Le opportunità non mancheranno, specialmente per chi lavora: un elogio o una gratifica potrebbe essere in arrivo. Non siete persone che amano stare al centro dell’attenzione, ma ci saranno occasioni per una serata in compagnia.

Attenzione ai primi malanni stagionali; se avete già combattuto con acciacchi, il weekend sarà ideale per un recupero completo.

Gemelli: ⚫⚫⚫⚫. Siete tra i segni più amichevoli e disponibili, sempre pronti ad ascoltare e dare consigli. In questa giornata avrete buone energie che faciliteranno ogni vostra iniziativa e vi renderanno molto ricercati. Qualcuno potrebbe chiedervi un favore; ricordate di dire di no quando non potete. In famiglia, cercate di essere più presenti e fidatevi di chi vi è vicino.

I migliori segni secondo l'oroscopo del 15/11

Toro: ⚫⚫⚫⚫⚫. Le previsioni favoriscono chi ha coraggio e chi è innamorato. Se siete single e state frequentando qualcuno, potreste trovarvi di fronte a qualche indecisione.

Le coppie che hanno avuto contrasti potranno finalmente riavvicinarsi e risolvere i malintesi. Inoltre, chi ha figli o nipoti dovrà prestare loro maggiore attenzione: c’è anche chi potrebbe rivelarsi un ammiratore segreto.

Pesci: ⚫⚫⚫⚫⚫. Le previsioni indicano una giornata favorevole sia in ambito professionale che sentimentale. I single potrebbero nascondere un interesse segreto per qualcuno. Chi lavora come dipendente troverà supporto nei propri compiti. Uscite per svago o per commissioni saranno all’ordine del giorno. Le finanze meritano attenzione, quindi approfittate di questa giornata per mettere ordine ai conti. Limitate il consumo di dolci.

Cancro: ⚫⚫⚫⚫⚫. Avete avuto una settimana impegnativa e piena di lavoro.

Vi siete trovati a gestire questioni urgenti e anche in famiglia ci sono state piccole discussioni, ma niente di grave. In questo venerdì prendetevi una meritata pausa per ricaricarvi. Ci saranno incontri e uscite, intanto qualcuno nutre grande stima per voi. Non eccedete con il cibo.

Bilancia: ⚫⚫⚫⚫⚫⚫. Dopo giorni altalenanti, la serenità è di nuovo protagonista. L’amore si rinnova, anche se siete molto concentrati sul lavoro e sui vostri obiettivi. Siete ambiziosi e tenaci, e potreste ricevere un elogio inatteso, con qualche possibile sorpresa. Presto arriveranno cambiamenti positivi che rafforzeranno le vostre relazioni. A fine giornata, riposatevi se siete stanchi e limitate il consumo di caffeina.