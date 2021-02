Con la puntata di lunedì 22 febbraio 2021 de Il Paradiso delle Signore inizia una nuova settimana all'interno del più grande magazzino di Milano. Nel dettaglio le trame della novantesima puntata rivelano che Gabriella e Cosimo torneranno dalla luna di miele e andranno a vivere a villa Bergamini per stare accanto a Delfina, rimasta vedova da poco. Intanto Vittorio avrà paura che Umberto possa rivelare a Marta che Federico è suo fratello. Al Paradiso il dottor Conti sarà costretto a cercare una nuova capocommessa in quando Dora non si sentirà in grado di gestire la situazione. Come Umberto, anche il giovane Cattaneo fremerà nel raccontare come stanno le cose a Marta, ma ad impedirglielo sarà la contessa che non perderà l'occasione di studiare un piano per mettere a tacere il ragazzo.

Bergamini e Rossi rientrano a Milano

Nel corso del nuovo episodio, in onda lunedì 22 febbraio, Vittorio temerà che il suocero vorrà raccontare a Marta della parentela che la lega a Federico Cattaneo. D'altra parte non sarà soltanto il commendatore a nascondere un segreto con la figlia, anche Marta, da poco rientrata in Italia, con tre settimane di anticipo, inizierà a tramare di nascosto. Nel frattempo a villa Bergamini arriveranno dal viaggio di nozze i novelli sposi: ovvero Gabriella e Cosimo. La giovane coppia deciderà di trasferirsi nella dimora familiare, all'interno della nuova ala della casa appena ristrutturata. Cosimo vorrà prendersi cura dalla madre, rimasta vedova da poco e malata. Per la giovane stilista invece arriverà il momento di fare i bagagli e lasciare l'appartamento dove viveva insieme alle sue colleghe.

Ludovica si confida con Marcello

Le trame della puntata di lunedì 22 febbraio rivelano che al grande magazzino, Dora capirà di non essere all'altezza di ricoprire il ruolo di capocommessa. Alla luce di diversi errori che hanno demoralizzato la signorina Vianello, il dottor Conti sarà costretto a cercare una nuova figura che possa prendere il posto di Clelia.

Intanto Maria sarà costretta a lasciare la sua abitazione. La signorina Puglisi sarà alla ricerca di un nuovo alloggio per evitare il suo ritorno in Sicilia, qualora non dovesse trovare una sistemazione. Nel frattempo Marcello e Ludovica saranno sempre più vicini. La contessina rivelerà al socio della Caffetteria di aver ricevuto un altro ricatto dal Mantovano, proprio quando lei pensava di essersi completamente liberata.

Successivamente Federico penserà di rivelare a Marta di essere suo fratello. Secondo il giovane Cattaneo è giusto informare la sorella di quanto accaduto. Adelaide non sarà d'accordo con il ragazzo e farà di tutto per impedire che questo accada.