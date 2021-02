La soap Il Paradiso delle Signore giunge al suo ultimo appuntamento settimanale con la puntata che andrà in onda venerdì 19 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Marta, dopo aver assistito all'aiuto di Beatrice nei confronti della signorina Vianello al Paradiso, farà di tutto per convincere la cognata a rimanere a lavorare in atelier e le offrirà di prendere il posto di Luciano Cattaneo come ragioniere. La mamma di Pietro accetterà l'incarico anche se soffrirà nel vedere l'uomo che ama (Vittorio) affianco a sua moglie. Per Silvia arriverà il momento di salutare tutti e partire da Milano per recarsi dalla figlia Nicoletta.

Anche per Beatrice e il figlio sarà l'ora di lasciare casa Conti, intanto Marta riceverà una chiamata che potrebbe nascondere un segreto.

Beatrice prende il posto di Luciano in atelier

Durante il novantesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 19 febbraio 2021 Marta Guarnieri, da poco tornata a Milano dagli Usa, si troverà in casa a dover convivere con la cognata Beatrice ed il nipote Pietro, con la quale ha instaurato fin da subito un bellissimo rapporto. La moglie di Vittorio, ignara del tradimento del marito con la cognata, si è mostrata fin da subito molto disponibile ad aiutare la vedova Conti. Beatrice però, sofferente per il ritorno inaspettato di Marta, penserà sia giusto mantenere le distanze da Vittorio. La donna inizierà a cercare un nuovo alloggio e anche un nuovo posto di lavoro in maniera tale da dimettersi dal Paradiso.

Marta, dopo aver assisto all'aiuto che Beatrice ha dato a Dora per un ordine errato, si accorgerà delle competenze della cognata e farà di tutto per convincere la mamma di Pietro a rimanere a lavorare in atelier. La giovane Guarnieri le offrirà la possibilità di ricoprire il ruolo di ragioniere al posto di Luciano.

Silvia è pronta per lasciare Milano

Le trame della puntata di venerdì 19 febbraio rivelano che Ludovica penserà di essersi liberata definitivamente dei soprusi del Mantovano. Purtroppo non sarà così in quanto l'uomo della malavita continuerà a perseguitarla a sua insaputa. Nel frattempo la signora Cattaneo, dopo aver terminato di organizzare egregiamente lo spettacolo di Carnevale, commissionato da Don Saverio, sarà pronta per salutare i suoi cari e lasciare Milano.

Silvia avrà la necessità di staccare un po’ la spina e andare a trovare la figlia Nicoletta e la nipote Margherita a Parigi. La donna malgrado sia desiderosa di abbracciare la figlia che non vede da tanto, sarà nostalgica di lasciare la sua città e i suoi affetti. Prima di partire la signora Cattaneo assisterà a un momento molto emozionante per la famiglia del Paradiso, che porterà per sempre nel cuore. Nel frattempo Beatrice e Pietro lasceranno la casa di Vittorio, sarà in quel momento che Marta riceverà una telefonata del tutto misteriosa.