Momenti difficili in arrivo per Alicia Urrutia (Roser Tapias), una delle protagoniste delle puntate conclusive dello sceneggiato iberico Il segreto in onda su Canale 5 prossimamente. La giovane figlia di Encarnacion e Jesus dopo aver vinto le elezioni per diventare sindaco di Puente Viejo rischierà di morire per mano degli Arcangeli, i membri di un'associazione segreta creata con l’obiettivo di non far nascere la repubblica in Spagna.

Fortunatamente a evitare il peggio e quindi a salvare l’ex amante di Matias Castaneda ci penserà un misterioso uomo col viso bendato, con il suo intervento provvidenziale.

Il segreto, spoiler: Huertas mette in guardia Alicia

Le anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in programma in Italia tra qualche settimana, dicono che Alicia dopo essere diventata il nuovo sindaco di Puente Viejo correrà un grosso pericolo. La prima persona a temere per l’incolumità della giovane Urrutia sarà il capitano Huertas: quest’ultimo crederà che gli Arcangeli non abbiano alcuna intenzione di arrendersi alla sconfitta della monarchia.

A questo punto l’uomo metterà in guardia Alicia invitandola a salvaguardarsi lavorando da casa per qualche giorno, soprattutto per proteggere anche i suoi genitori Encarnacion e Jesus. La giovane Urrutia anche se avrà qualche preoccupazione, per non deludere le aspettative dei cittadini continuerà a passare gran parte delle sue giornate al municipio.

Nel corso di una serata la fanciulla cadrà in una trappola: in particolare quando la piazza del quartiere sarà completamente vuota Alicia farà i conti con due esponenti degli Arcangeli, che oltre a costringerla a inginocchiarsi le punteranno un’arma all’altezza della fronte.

La giovane Urrutia salvata da un misterioso uomo, il sospetto del capitano Huertas

Proprio nell’istante in cui uno dei sovversivi sarà in procinto di far partire un colpo, un misterioso uomo con il volto coperto da una benda riuscirà a ferire uno degli aggressori. Alicia quindi si salverà, ma non riuscirà a scoprire l’identità della persona intervenuta in sua difesa, poiché prima dell’arrivo di Huertas e di altri poliziotti si darà alla fuga.

La giovane Urrutia nonostante ciò, sarà determinata a continuare a svolgere le sue mansioni con il sostegno dei propri familiari, che si rifiuteranno di trasferirsi a Bilbao su richiesta della figlia.

Il capitano Huertas dopo aver fatto delle indagini per capire come si è verificata l’aggressione di Alicia comincerà a sospettare che la giovane potrebbe essere stata messa in salvo da uno degli Arcangeli, poiché soltanto loro potevano essere a conoscenza dell’attacco. Infine, la figlia di Encarnacion quando apprenderà la supposizione di Huertas inizierà a chiedersi chi possa essere il suo salvatore.