La soap opera Una vita continua a fare compagnia ai telespettatori spagnoli con la trasmissione di cinque nuovi capitoli ogni settimana. Le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021, raccontano che Lolita Casado e il suocero Ramon Palacios continueranno a litigare.

A Felipe Alvarez Hermoso invece non farà bene passeggiare con la sua infermiera Dori, poiché quando rientrerà a casa sarà sotto shock.

Una vita, trame Spagna: Hortensia sorprende la figlia Azucena con Guillermo

Nelle puntate in programma in Spagna dall’8 al 12 febbraio 2021, Hortensia sorprenderà Azucena in compagnia di Guillermo dopo essere rientrata a casa di sorpresa: la sorella di Rosina manifesterà subito la sua contrarietà alla figlia.

In seguito Liberto faciliterà una conversazione tra Azucena e Guillermo. Quando quest’ultimo confesserà alla nonna di essere stato in accademia per guardare la figlia di Hortensia arriverà a sorpresa Pascual al ristorante, il padre del ragazzo. Inma non appena suo marito dirà al figlio di non innamorarsi gli chiederà di non essere così duro. Rosina e Hortensia, invece, dopo aver incontrato Pascual lo criticheranno in presenza di Liberto.

Nel contempo Genoveva avrà finalmente i risultati delle indagini che il detective Cuevas ha fatto su sua richiesta su Rodrigo Llunch e David Expósito. Salmeron, per merito di alcuni documenti, scoprirà la farsa che Aurelio ha allestito. Intanto quest’ultimo riceverà la visita di un cappellano chiamato Don Matias, che avrà delle informazioni sulla morte di Natalia Quesada.

Successivamente Genoveva minaccerà David quando rifiuterà una sua proposta. Inoltre Salmeron dopo aver assistito ad una nuova discussione tra Marcelo e Luzdivina intercederà per la domestica.

David, intanto, cercherà di rallegrare Valeria senza alcun risultato. Ed ecco che Aurelio dirà a David di avere dei piani diversi per la giovane , quando il ragazzo si offrirà volontario per trovare Rodrigo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A questo punto Quesaeda affiderà un incarico a Marcelo: proprio quando quest’ultimo sarà intento a falsificare una lettera di Rodrigo andrà via la corrente.

Lolita ancora ai ferri corti con Ramon, Felipe sconvolto

Intanto Lolita deciderà di avvertire Fidel, dopo aver avuto la convinzione che alcuni uomini lo stiano seguendo. Ramon non appena farà pace con Liberto lo inviterà a un raduno, mentre Ignacio deciderà di portare Alodia al teatro.

In seguito Lolita dirà a Fidel che a lei non piacciono le persone bugiarde. A questo punto la vedova di Antonito si rifugerà nella pensione per non aver altri litigi con il suocero e rivelerà a Fabiana l’identità di Fidel. Poco dopo Casilda vedrà la nuora di Palacios fare una strana conversazione con Fidel. Lolita dopo aver ricordato a Ramon i consigli che gli ha dato per suo figlio, lo avvertirà dicendogli che se gli succederà qualcosa di brutto a causa sua non verserà alcuna lacrima.

Nel contempo la gamba di Felipe darà dei segni di miglioramento, e l’infermiera Dori dopo avergli fatto credere di non ricordarsi quali sono le medicine che assume lo porterà a fare una passeggiata al fiume. Alvarez Hermoso tornerà a casa sconvolto e Dori non avrà altra scelta oltre a quella di dare all’avvocato i propri farmaci, ma riuscirà a convincerlo a ridurre le dosi.

Marcelo mette in guardia Aurelio da Genoveva, Pascual vieta al figlio Guillermo di seguire delle lezioni

Rosina anche se la sua situazione finanziaria familiare continuerà ad essere pessima, si rifiuterà di vendere l'appartamento, per investire i soldi negli affari dell’accademia. Liberto intanto instaurerà una bella amicizia con Pascual.

Valeria sorprenderà David con un regalo inaspettato, invece Marcelo oltre a consegnare ad Aurelio la lettera falsificata lo metterà in guardia da Genoveva. Quando David e Valeria saranno in procinto di baciarsi, Quesada apparirà con la finta missiva di Rodrigo.

Infine Pascual dopo aver scoperto che suo figlio Guillermo segue delle lezioni soltanto per passare del tempo con Azucena gli vieterà di uscire di casa, invece Servante vorrà regalare un nuovo rosario a Fabiana.