La soap opera spagnola Il segreto non finisce mai di stupire. Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, Tomas de Los Visos (Alejandro Vergara) farà una scoperta del tutto inaspettata sulla sua famiglia: apprenderà che lui e Adolfo (Adrian Pedraja) non sono figli dello stesso padre Simon Castro, visto che suo fratello è frutto della liaison amorosa tra la loro madre Isabel (Silvia Marsò) e il francese Jean Pierre (Virgil Mathet).

Il segreto, spoiler: Tomas mette alle strette Jean Pierre

Le anticipazioni delle puntate che faranno compagnia ai telespettatori italiani prossimamente, svelano che Adolfo e Tomas finalmente apprenderanno per quale motivo Jean Pierre, per parecchio tempo, si è rifugiato nel padiglione de La Habana.

Infatti Isabel non avrà altra scelta, oltre a quella di confessare di aver avuto una storia d’amore con il francese, quando il suo defunto marito Simon era ancora vivo.

Da una parte Adolfo non darà troppo peso alla questione, poiché continuerà a essere intimorito dall’idea di poter essere il padre della creatura che sua cognata Marta porta in grembo. Tomas, invece, non farà altro che ripensare a una vecchia conversazione avuta con la madre, in cui gli disse di non riuscire a essere amorevole con lui come lo è con suo fratello, per via dell'uomo perfido che ha avuto come padre. Questo indizio desterà dei sospetti all’ex amante di Marcela dato che, dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, arriverà a pensare che suo fratello potrebbe avere un legame di parentela con Jean Pierre.

Quest’ultimo, non appena il marchesino lo metterà alle strette per sapere la verità, confesserà di essere il padre biologico di Adolfo, ma gli chiederà di non dirgli niente, poiché lui e Isabel si sono ripromessi di mantenere pieno riserbo sulla questione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Isabel arrabbiata con il francese, Adolfo chiede a Ignacio informazioni sul rapporto con sua madre

Il francese, inoltre, farà intendere a Tomas che la sua relazione con la marchesa de Los Visos è stata ostacolata dall’intromissione di Ignacio Solozabal, in quanto era a conoscenza di un dettaglio che avrebbe potuto compromettere la loro serenità.

Mentre Isabel si arrabbierà con il proprio amato per essersi confidato con suo figlio, Adolfo proverà a scoprire per quale ragione sua madre non riesce ad andare d’accordo con suo suocero Ignacio da diversi anni.

Per questo inviterà quest’ultimo a essere sincero con lui. Infine la marchesa de Los Visos e Jean Pierre, tramite un loro nuovo confronto, faranno capire che Il Segreto che Solozabal conosce riguarda il padre di Tomas. In particolare, dagli spoiler iberici si evince che il nuovo proprietario de La Casona aveva minacciato i due amanti d'indagare sulla morte di Simon Castro.