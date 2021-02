Il clima a Mediaset tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi non sarebbe dei migliori. È questo il retroscena delle ultime ore lanciato da un sito di gossip legato alle due conduttrici del Biscione, entrambe amatissime dal pubblico. In queste ore, la d'Urso è tornata al centro della ribalta mediatica per la notizia della presunta chiusura del suo Live, il talk show domenicale di prima serata che non sta ottenendo dei risultati d'ascolto importanti in prime time. A quanto pare, dietro questa decisione di sospendere in anticipo la trasmissione, potrebbe celarsi anche lo zampino della De Filippi che a Mediaset continua a registrare ascolti clamorosi in prime time e daytime.

Ci sarebbe una guerra a Mediaset tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi

Nel dettaglio, secondo al retroscena riportato dal sito di Roberto D'Agostino, sembrerebbe che la De Filippi abbia chiesto e ottenuto da Mediaset, una clausola particolare nel suo contratto, con la quale avrebbe proibito a Barbara D'Urso di trattare argomenti legati alle sue trasmissioni e di avere in studio personaggi fuoriusciti dal suo contesto televisivo.

"Una separazione netta" scrive il sito facendo sapere che il clima a Mediaset non sarebbe affatto dei migliori, complice anche la presunta guerra tra le due primedonne del piccolo schermo televisivo.

La stessa clausola, richiesta dalla De Filippi, però non sarebbe presente nel contratto di Alfonso Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 5.

'Tra i corridoi del Biscione, la d'Urso non è amata': il retroscena su Mediaset

In questi mesi di messa in onda del reality show, infatti, le tematiche dei vari protagonisti del reality show sono state ampiamente trattate dalla d'Urso nel corso delle sue trasmissioni sia in daytime che in prime time.

"Tra i corridoi del Biscione, la d'Urso non è amata" viene scritto sul sito, il quale sottolinea il fatto che la trasmissione Live - Non è la d'Urso, non soltanto verrà sospesa in anticipo dal palinsesto di questa stagione ma non tornerà neppure nella prossima, in partenza da settembre.

Barbara d'Urso e Maria De Filippi: nessuna parola sulla presunta 'guerra' in atto

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che si respirerebbe nel dietro le quinte dei corridoi Mediaset. Va detto, però, che al momento sia la d'Urso che Maria De Filippi non hanno proferito parola su quanto starebbe accadendo.

La conduttrice di Pomeriggio 5, nei giorni scorsi, si è limitata a mandare delle frecciatine in diretta tv sostenendo che ci sono dei siti che danno le notizie ma senza conoscere bene come stanno realmente i fatti.

Nessun riferimento ufficiale, però, alla probabile chiusura del suo Live.