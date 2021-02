Prosegue l'appuntamento con la Serie TV Le indagini di Lolita Lobosco, in programma anche domenica 28 febbraio in prima visione assoluta. Le anticipazioni di questa seconda delle quattro puntate previste su Rai 1 rivelano che l'affascinante vicequestore, interpretato dall'attrice Luisa Ranieri, sarà chiamata a far luce su un nuovo intricato caso legato al decesso di una donna. Si chiama Bianca Empoli ed è un'affermata musicista.

Anticipazioni Lolita Lobosco, seconda puntata 28 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, trasmessa domenica 28 febbraio in prima visione su Rai 1, rivelano che andrà in onda l'episodio dal titolo "Solo per i miei occhi".

Il vicequestore sarà chiamata ad occuparsi del caso di questa donna bellissima, Bianca Empoli, scomparsa dalla sua abitazione da circa una settimana e ritrovata senza vita.

La donna è una musicista molto apprezzata e rinomata che, all'insaputa di suo marito Vito, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista.

Le anticipazioni di Lolita Lobosco di domenica prossima rivelano che sarà proprio in quell'appartamento "segreto" che i vicini troveranno il corpo di Bianca.

L'indagine di Lolita sulla morte di Bianca: anticipazioni del 28 febbraio

In questo modo Lolita si ritroverà a dover scavare nella vita di Bianca e con quelle che sono state le scelte inusuali della donna, sua coetanea.

Dopo le prime indagini, la morte di Bianca apparirà a Lolita come l'amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo professionale quanto segnata dalla solitudine.

E la scoperta della verità finale sarà ancora più amara.

Insomma una seconda puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati e fan di questa nuova serie televisiva che ha tutte le carte in regola per ottenere dei grandi risultati d'ascolto.

Il futuro di Lolita Lobosco: prenderà il posto de Il Commissario Montalbano su Rai 1?

La presenza di Luisa Ranieri, poi, è considerata fonte di grandi ascolti oltre che di prodotti di alta qualità dal punto di vista produttivo.

In queste settimane si è parlato di Lolita Lobosco anche come della fiction che potrebbe sostituire in futuro Il commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti (marito della Ranieri).

Dopo la morte di Andrea Camilleri, scrittore dei vari romanzi da cui sono tratte le indagini televisive di Montalbano, la serie tv non sarà più prodotta dalla Rai e il prossimo 8 marzo andrà in onda l'ultimo episodio in prima visione assoluta.

Poi sarà Lolita a prendere il posto del celebre commissario, campione di ascolti sul piccolo schermo? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.