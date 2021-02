Amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo il dibattito avuto nel corso della puntata in onda su Canale 5 venerdì 19 febbraio, la brasiliana ha parlato con Pierpaolo Pretelli dell'attrice siciliana. Alla modella non è piaciuto il comportamento della messinese, in particolare di non essere stata sincera con lei e di non essersi comportata da amica, come si aspettava. Dayane ha sottolineato che Rosalinda non le ha parlato del suo avvicinamento ad Andrea Zenga. "Lei non è stata sincera", ha detto la brasiliana in riferimento a Rosalinda.

Dayane Mello a Pierpaolo Pretelli su Rosalinda e Andrea: 'Non sapevo nulla'

Pierpaolo Pretelli ha ascoltato le parole della showgirl affermando che è una persona diretta e parla in faccia. La modella ha ribadito che se Rosalinda, in arte Adua Del Vesco, le avesse parlato profondamente lei sarebbe stata felice per quanto le stava succedendo. "Se tu ti vuoi buttare e mi dici che sei sicura io ti supporto", ha dichiarato Dayane Mello. Quello che non è andato giù alla brasiliana riguarda il fatto che Rosalida non l'ha aggiornata sul suo avvicinamento ad Andrea Zenga. "Io non sapevo nulla", ha evidenziato la modella, continuando il discorso e dicendo che nel momento in cui ha espresso il suo pensiero ha usato un senso di protezione nei confronti di Cannavò.

"Quando abbiamo litigato per Sonia, perché non ha salvato a Samantha, perché hai nominato Giulia, basta che mi dici che stai giocando e adesso vai avanti così. Non fare la finta che adesso vai ad esclusione", ha affermato la brasiliana mentre Pierpaolo ascoltava le sue parole. Dayane ha sottolineato che l'attrice siciliana ha cambiato spesso direzione.

Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: 'Spero che lei sia felice'

"Penso che non abbia voluto manipolare. È stato un rapporto sincero da entrambe le parti", ha dichiarato Pierpaolo successivamente. Su questo aspetto Dayane è apparsa convinta che non vi è stata nessuna manipolazione anche perché le nomination sono state diverse fra di loro. "Infatti lei fa le nomination come meglio crede", ha replicato l'ex velino.

Dayane Mello, ad un certo punto del discorso, ha affermato la speranza che la messinese sia felice. "Di base c'è un sentimento forte da entrambe le parti", ha risposto il ragazzo. Il lucano ha chiesto alla brasiliana quale comportamento adotterebbe se Rosalinda venisse a parlarle. "Ho perso tutto l’interesse per lei", ha replicato la modella, evidenziando che la siciliana ha detto troppe cose cattive. "Lei non l'ha toccata piano", ha detto la brasiliana. Pierpaolo Pretelli ha risposto in questi termini: "Se parte una, parte anche l'altra". "Io ho un livello di stufamento della persona", ha dichiarato la modella.