Mara Venier è pronta a dire addio a Domenica In? Ancora non è dato saperlo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la padrona di casa del contenitore domenicale di Rai 1 ha rotto il silenzio in merito a un suo eventuale abbandono. In realtà nei mesi scorsi erano trapelate alcune indiscrezioni su un suo eventuale addio, ma a oggi la partita pare sia ancora aperta. "Sinceramente non ho ancora deciso cosa farò", ha dichiarato la "signora della domenica", aggiungendo quanto le ha consigliato l'ex compagno Renzo Arbore: "Lui è sempre stato convinto che un personaggio debba uscire all'apice del suo successo".

Domenica In, Mara Venier smentisce il suo ritorno al cinema: 'Non ho progetti di lavoro'

Inoltre, sono settimane che circolano diverse indiscrezioni su un possibile ritorno al cinema di Mara Venier. Secondo alcuni rumor la padrona del pomeriggio festivo di Rai 1 avrebbe dovuto presto recitare in un film di Ferzan Ozpetek, suo grande amico. Oltre a parlare della sua incertezza di lasciare Domenica In, nell'intervista Mara Venier ha smentito queste voci, affermando che non lascerà il piccolo schermo per il grande e che questa voce è nata proprio per via della sua amicizia con Ferzan Ozpetek: "Non ho nessun progetto in ballo". La conduttrice ha sottolineato che qualunque scelta farà riguardo il suo futuro sarà dettata dal suo istinto: "Andrò dove mi porta il cuore".

Anticipazioni Domenica In, 7 febbraio: Mara Venier invita in studio le gemelle Kessler

Per la prima puntata di Domenica In del mese di febbraio, il ventiduesimo appuntamento che andrà in onda il 7 febbraio, Mara Venier ha in serbo per il suo pubblico una puntata ricca di ospiti. La conduttrice ospiterà le gemelle Kessler, le icone della televisione che hanno fatto sognare tutti negli anni Sessanta.

Oltre a loro ci saranno Nunzia De Girolamo (che il 13 febbraio debutterà su Rai 1 con il suo nuovo programma Ciao maschio), Marco Giallini e Giorgio Panariello. Per parlare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in studio arriveranno il professor Pregliascio e l'infettivologo Bassetti.

La scorsa puntata di Domenica In, quella del 31 gennaio, ha totalizzato una media di oltre 3.436.000 telespettatori, per uno share medio del 18,2%.

La prima parte del programma ha registrato il 18,2% di share con 3.558.000 telespettatori, mentre la seconda parte il 18.3% di share con 3.314.000 telespettatori.