La scomparsa prematura del fratello minore di Dayane Mello ha inevitabilmente scombussolato le dinamiche del Grande Fratello Vip. Come annunciato su Instagram da Riccardo Signoretti, la produzione del Reality Show è intenzionata ad andare in onda venerdì 5 febbraio. Tuttavia, avrebbe chiesto agli ex concorrenti del programma di indossare un abito nero in modo da rispettare il lutto della modella brasiliana.

La presunta richiesta

Mercoledì 3 febbraio Dayane Mello è stata messa al corrente della prematura scomparsa del fratello minore Lucas. Ovviamente, la notizia ha scosso tutti i suoi compagni d'avventura.

Lo stesso Alfonso Signorini intorno alle 18:00 si è diretto nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare la modella nella stanza degli abbracci e sostenerla in questo momento delicato.

Venerdì 5 febbraio è in programma la 37^ puntata del reality show. Al momento risulta impossibile capire come verrà affrontata la diretta da parte del conduttore: sicuramente i telespettatori non vedranno né risate né liti per motivi banali. Su Instagram, Riccardo Signoretti ha parlato di una presunta richiesta particolare da parte della produzione agli ex concorrenti del reality show: "In studio indossate dei vestiti neri". L'intento sarebbe quello di rispettare il lutto di Dayane Mello.

In realtà neanche gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip sanno come affrontare il percorso.

Stefania Orlando si è domandata come sia possibile andare avanti facendo finta di niente. La stessa Samantha de Grenet dopo avere raccolto le impressioni dei suoi coinquilini ha chiosato: "Nessuno di noi vuole continuare, siamo tutti con te".

Il cordoglio degli ex gieffini

Una volta appreso il grave lutto di Dayane Mello, gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono uniti al dolore della 31enne sudamericana.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In particolare, Enock Barwuah e Mario Ermito su Instagram hanno espresso la loro vicinanza a Dayane e alla sua famiglia. Cristiano Malgioglio con rammarico ha evidenziato che Mello non meritava l'ennesima batosta dalla vita, visto il suo passato burrascoso. Francesco Oppini ha informato i suoi fan che l'intervista in programma è stata annullata. Il figlio di Alba Parietti in segno di rispetto ha scelto la via del silenzio.

Elisabetta Gregoraci, dopo un post dedicato a Dayane Mello, nella notte ha pubblicato alcune stories. La showgirl calabrese ha ammesso di essere triste e scossa per quanto accaduto. Poi, ha fatto una riflessione sulla vita invitando tutti a viverla come un dono. Giacomo Urtis invece, ha dichiarato di essere ancora più vicino alla sua amica in questo momento.