Prosegue l'appuntamento con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda prossimamente in Germania rivelano che ci saranno delle novità importanti legate a Christoph. Dopo essere stato ridotto al lastrico dalla perfida Ariane, l'uomo deciderà di darsi una seconda possibilità e questa volta accetterà la sfida di scendere in politica e quindi d'iniziare questo nuovo percorso professionale. Peccato, però, che anche questa volta Ariane non gli lascerà scampo e mediterà subito la sua vendetta per ostacolare il nuovo progetto professionale di Christoph.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: Ariane vuole rovinare Christoph

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda in Germania, raccontano che Ariane continuerà a tramare contro Cristoph. Al momento, nelle puntate in onda in Italia, è riuscita nel suo intento di ridurre al lastrico il povero Christoph, fino ad arrivare al punto di togliergli anche la dignità.

Un duro colpo per l'uomo che, deciso a non arrendersi, lotterà e con il passare del tempo la sua situazione sembrerà iniziare a dare dei segnali di miglioramento. Christoph, infatti, riotterrà di nuovo il 10% delle quote del Furstenhof, che un tempo aveva ceduto a Tim.

Ci saranno delle novità per l'uomo anche dal punto di vista sentimentale, dato che riuscirà a trovare la serenità e l'amore al fianco di Selina, amica di Ariane, che si metterà subito all'opera per evitare che i due possano essere felici assieme.

Christoph scende in politica

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, infatti, raccontano che Ariane cercherà di riprendersi le quote dell'albergo tornate nelle mani di Christoph e per farlo non si farà problemi a rapire Tim e ad avvelenare Selina. Questa volta, però, i suoi piani diabolici non daranno l'esito sperato.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Christoph deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e finirà per accettare il consiglio della sua nuova amata, che lo inviterà a scendere in politica.

Convinto dalle parole di Selina, Christoph si candiderà come consigliere regionale.

La vendetta di Ariane contro Christoph

Anche questa volta Ariane non resterà a guardare: la perfida e astuta dark lady tenterà in tutti i modi di mettere nei guai il suo avversario e lo farà provando a screditarlo agli occhi della sua amata.

Le trame delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, grazie a del materiale compromettente, Ariane riuscirà a dimostrare che Christoph non è l'uomo onesto che vuole far credere di essere.

Grazie a quei documenti la donna riuscirà a convincere anche Selina, che a quel punto chiederà al suo amato di diventare un uomo migliore.