Cosa ci facevano Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura al mare insieme? È questa la domanda che si stanno facendo molti fan di U&D dopo aver visto una foto dei due corteggiatori a Giulianova. Il desiderio che stanno manifestando alcuni spettatori del programma, è che i giovani appena rifiutati da Davide e Sophie possano riscoprirsi interessati l'uno all'altro dopo lo spegnimento delle telecamere.

Beatrice ritrova il sorriso dopo la mancata scelta a U&D

I no che si sono beccati da Davide e da Sophie, potrebbero non essere stati un male per Beatrice e Giorgio. I corteggiatori di U&D che in queste settimane sono stati rifiutati dai loro tronisti del cuore, in queste ore sono apparsi insieme ed affiatati sui social network.

Sono bastate un paio di Instagram Stories, dunque, a scatenare la fantasia dei fan che già sognano la nascita di una nuova coppia tra due protagonisti del Trono Classico.

Buonocore si è mostrata abbracciata a Di Buonaventura in riva al mare, dove hanno pranzato prima di concedersi un giro in macchina tra risate e sguardi complici.

Stando a quello che sostengono i siti di Gossip, i due si sarebbero ritrovati in Abruzzo, nei pressi di Giulianova: il ragazzo vive a Teramo per lavoro, mentre la giovane è di Forlì quindi ha volontariamente raggiunto il suo nuovo "amico speciale" per trascorrere il sabato insieme.

I commenti dei fan di U&D sulla possibile nuova coppia

Dopo aver visto le foto e i video della giornata che hanno passato insieme Giorgio e Beatrice, alcuni fan di U&D si sono esposti sui social network per invitare i due ragazzi a consolarsi a vicenda dopo i rifiuti che hanno ricevuto rispettivamente da Sophie e da Davide.

"Mi è sembrato di incontrare un Giorgio", ha scritto la bella corteggiatrice nella Stories che molti suoi sostenitori hanno condiviso su Twitter il pomeriggio del 20 febbraio.

"La coppia di cui avevo bisogno", "L'avevo detto io che questi due non me la raccontavano giusta", "Regalateci questo plot twist", "Mettetevi insieme, vi prego", questi sono solo alcuni dei messaggi che sono apparsi sul web dopo che Buonocore si è mostrata tra le braccia del "collega" del programma di Maria De Filippi.

I percorsi di Beatrice e Giorgio a U&D

Beatrice e Giorgio hanno partecipato alla stagione 2020/2021 di U&D, diventandone in poco tempo assoluti protagonisti. La ragazza, in particolare, è subito entrata nel cuore dei telespettatori per la sua semplicità e per il sentimento che ha sempre dimostrato di provare per Davide.

Proprio quando sembra essere la corteggiatrice preferita di Donadei, la giovane ha dovuto fare i conti con Chiara Rabbi, la romana che in pochi mesi le ha portato via il tronista del quale lei si diceva follemente innamorata.

Un percorso analogo, l'ha fatto anche Di Buonaventura: anche se è arrivato in studio quando le conoscenze di Sophie erano più che avviate, Giorgio è riuscito a catturare la sua attenzione e a farsi portare subito in esterna. Codegoni ha anche rincorso il giovane più volte, facendo credere al pubblico e al "rivale" Matteo che sarebbe stata proprio per lui la sua preferenza finale.

La 19enne, però, ha scelto Ranieri pochi giorni fa e lo spasimante rifiutato non ha potuto fare altro che augurare il meglio alla nuova coppia nonostante la forte delusione.

La possibilità che tra i "respinti" Beatrice e Giorgio possa nascere qualcosa lontano dalle telecamere, sta facendo sognare i fan di entrambi, soprattutto perché stando vicini i due potrebbero dimenticare più in fretta i no che hanno ricevuto dai tronisti che hanno corteggiato per tanto tempo negli studi Elios.