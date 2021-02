Gemma Galgani e Tina Cipollari spesso si scontrano a Uomini e donne. In particolar modo, per l'opinionista del dating show di Maria De Filippi, la dama torinese vivrebbe le sue relazioni in modo non consono per una donna della sua età. La single piemontese non è d'accordo con il pensiero di Tina e, in una recente intervista, ha voluto replicare alle accuse mosse da Cipollari. Per Gemma, una donna, anche settantenne, può sentirsi desiderata e l'intimità con un uomo le fornisce conferme di un sentimento da parte del partner. L'ex compagna di Giorgio Manetti ha consigliato alle signore della sua età di ritagliarsi mezz'ora al giorno per prendersi cura di se stesse.

Gemma replica alle accuse mosse da Tina a Uomini e Donne

Tina Cipollari, nel corso delle puntate di Uomini e Donne, ha accusato più volte Gemma. In particolar modo, per l'opinionista della trasmissione di Canale 5, Galgani sarebbe soltanto alla ricerca di rapporti fisici. La dama torinese, in una recente intervista, ha commentato gli interventi di Tina nei suoi confronti. ''Per me l'intimità è legata indissolubilmente al sentimento. È il coronamento di un'emozione che nasce dal cuore, la conferma di un qualcosa ricambiato totalmente''. Gemma inoltre ha rivelato: ''Non mi appartiene l'intimità fine a se stessa, come mero esercizio fisico senza amore''.

Tina non conosce Gemma

A detta di Gemma, l'opinionista di Uomini e Donne non la conoscerebbe bene: ''Non mi conosce affatto o peggio ancora, non vuole conoscermi!''.

Galgani ha inoltre affermato che Tina, secondo lei, confonderebbe il suo comportamento: ''Confonde, a suo uso e consumo, la mia gioia dopo che ho condiviso la mia intimità, come se fossi solo alla ricerca di quello!''.

La dama torinese ha rivelato che, dopo aver vissuto momenti intimi con un uomo, è felice per aver avuto conferme da parte del partner: ''Purtroppo, a volte, si scopre che non è così''.

Per Gemma Galgani, l'opinionista di Uomini e Donne è più vecchia della sua età

Gemma ha proseguito, dando una sua opinione su Cipollari: ''Tina in materia direi che è ben più vecchia della mia età! Se lei pensa che per una donna di settant'anni l'intimità sia sintomo di perdizione, io penso l'esatto contrario''. Per Galgani una donna diventa più attraente quando si sente desiderata e sarebbe portata a curare maggiormente il suo aspetto fisico: ''Prendersi cura di sé allunga la vita!

O perlomeno, la rende molto più piacevole''.

Per concludere, Gemma ha voluto dare un consiglio alle donne della sua età, suggerendo di dedicare almeno mezz'ora al giorno a se stesse, lanciando un'altra frecciatina all'opinionista di Uomini e Donne: ''E si sentano libere da ogni cliché, inclusi quelli emanati da Donna Tina''.