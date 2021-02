Giulia D'Urso e Giulio Raselli si sono lasciati lo scorso settembre. La rottura della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne è stato un fulmine a ciel sereno per tutti i loro sostenitori. A distanza di tempo l'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha deciso di fare chiarezza sul magazine del programma.

La versione dell'ex corteggiatrice

Giulia D'Urso in un'intervista al magazine di Uomini e Donne ha precisato che con Giulio Raselli è finita definitivamente. L'ex corteggiatrice ha confidato che i due avevano trascorso un'estate fatta di alti e bassi, ma non pensava che la relazione arrivasse al capolinea in quel modo.

La diretta interessata infatti, ha spiegato che si stava dirigendo a casa di una sua amica quando su Instagram ha letto il post del compagno in cui dichiarava la rottura: "Ci sono rimasta malissimo. Giulio è impulsivo, io l'ho capito dopo". Come spiegato da D'Urso, la coppia aveva un modo completamente diverso di ragionare, tanto che durante la convivenza ogni piccola cosa diventava una scusa per litigare. L'ex corteggiatrice ha confidato che i mesi di lockdown sono diventati una "gabbia" per entrambi , in cui ognuno sfogava la propria frustrazione sull'altro.

Terminato il periodo di "convivenza forzata" la coppia non è riuscita a superare la crisi. Ma non è finita qui, perché Giulia ha parlato anche di "gelosie inutile". A detta della giovane, il suo fidanzato non l'avrebbe mai compresa realmente e non avrebbe capito i suoi sforzi: D'Urso per Giulio Raselli ha lasciato la sua città natale e si era trasferita a Valenza, a casa dell'ex tronista.

Giulia: 'Eravamo arrivati ad un punto di saturazione'

Come raccontato da Giulia D'Urso la coppia da tempo non andava d'accordo: "Eravamo arrivati ad un punto di saturazione". Tuttavia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non pensava che la relazione terminasse in quel modo, su due piedi. D'Urso nell'intervista, ha confidato che Raselli ha cercato più volte di ricucire la storia, ma lei si è fatta un'idea precisa: "Non mi fido più delle sue parole".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Secondo Giulia, il suo ex fidanzato è una persona troppo impulsiva che non si rende conto delle conseguenze di ciò che fa. Dopo la rottura i due hanno continuato ad avere rapporti civile, anche se Giulia ha confidato che Giulio sarebbe arrabbiato con lei per non avergli dato una secondo opportunità. Ripensando ai momenti vissuti con Raselli, la giovane prova nostalgia ma non tornerebbe più con l'ex tronista piemontese: "Si è rotto definitivamente qualcosa".

Prima di concludere l'intervista con il magazine di Uomini e Donne, la diretta interessata ha spiegato di essere pronta per un nuovo amore e ha aggiunto che per Giulio Raselli ci sarà sempre.