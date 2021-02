Nella registrazione di Uomini e donne del 24 febbraio Tina Cipollari non era presente e Gemma è stata quindi risparmiata dai commenti dell'opinionista. La dama torinese si è lamentata per quanto accaduto a casa sua con Cataldo, affermando di non aver gradito le avance dell'uomo nei suoi confronti. Gianni Sperti ha attaccato Galgani perché, a detta sua, non avrebbe il coraggio di ammettere che in realtà non le piace il cavaliere.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma si lamenta di Cataldo

Le anticipazioni presenti sul web rivelano che, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio, si è dato spazio alle conoscenze di Gemma.

La dama torinese, al centro dello studio con Cataldo, ha raccontato quanto accaduto a casa sua con il cavaliere del parterre. Galgani si è lamentata per l'atteggiamento dell'uomo che, a detta sua, sarebbe stato molto ''spinto''. Gemma ha infatti raccontato che, quando erano seduti sul divano, Cataldo avrebbe tentato di avere contatti fisici con lei, avvicinandosi ed appoggiando la testa sulle sue gambe. La single piemontese ha raccontato di aver respinto più volte l'uomo, asserendo che, inoltre, le avrebbe stretto la mano troppo forte.

Cataldo vuole dormire da Gemma, ma la dama rifiuta

Gemma ha proseguito la conversazione, rivelando che, quella sera, il cavaliere avrebbe anche insistito per fermarsi a dormire da lei sul divano, ma la dama avrebbe rifiutato la richiesta.

Cataldo, nel corso della registrazione, ha giustificato il suo comportamento, confidando che avrebbe voluto verificare la serietà della donna, provando a capire se si fosse concessa al primo appuntamento oppure no.

Gianni Sperti attacca Gemma Galgani

Galgani ha affermato che non ama questi atteggiamenti e Gianni Sperti l'ha attaccata. Secondo l'opinionista di Uomini e Donne, a Gemma semplicemente non piace Cataldo e dovrebbe essere sincera, dicendoglielo.

Nella registrazione del 24 febbraio, non essendo presente Tina Cipollari, Galgani non ha subito nessun attacco da parte sua. Maria De Filippi è intervenuta, chiedendo alla dama torinese se avesse in programma di trascorrere la serata con Cataldo. Il cavaliere ha risposto alla conduttrice, dicendo che in serata sarebbe dovuto partire per tornare a casa in treno ma, se Gemma avesse voluto, sarebbe stato disponibile a rimandare la partenza per stare con lei.

Galgani ha però risposto che non aveva intenzione di uscire con il single, perché non aveva l'umore giusto. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne o le prossime anticipazioni, per sapere se Gemma Galgani riuscirà finalmente a trovare l'uomo adatto con cui lasciare il programma.