Can Yaman si prepara a sfidare il Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus con la partecipazione di Fiorello. Sebbene sia l'evento televisivo più atteso dell'anno, in grado di catalizzare l'attenzione di almeno 10 milioni di spettatori, in casa Mediaset hanno scelto di non rinunciare alla messa in onda della serie tv DayDreamer che, durante la settimana del Festival, andrà comunque in onda in prima serata con un appuntamento speciale della durata di circa tre ore, a partire dalle 21:25 subito dopo Striscia la notizia.

La sfida tra Can Yaman e Amadeus: il 3 marzo DayDreamer in prime time

Nel dettaglio, la sfida tra Can Yaman e il Festival di Sanremo si terrà il prossimo mercoledì 3 marzo, così come confermato ufficialmente anche dai promo che da ieri sera stanno circolando su Canale 5.

E così, dopo aver salvato le sorti del pomeriggio della rete ammiraglia, in forte affanno con la soap spagnola Il Segreto in onda prima di Pomeriggio 5, ecco che questa volta a Can Yaman spetterà il compito di sfidare la kermesse musicale condotta da Amadeus.

Come se la caverà dal punto di vista degli ascolti? Riuscirà a portarsi a casa la consueta media dei due milioni di spettatori oppure andrà incontro ad un netto e sonoro calo?

Spoiler DayDreamer puntata 3 marzo: Can mette a rischio la sua vita per Sanem

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sulla puntata di DayDreamer in onda il 3 marzo in prime time rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel rapporto tra Can e Sanem.

Il fotografo, infatti, come testimoniato anche dalle immagini del promo in onda in televisione in questi giorni, metterà a rischio la sua stessa vita entrando all'interno del capanno avvolto dalle fiamme.

Il motivo? Dovrà salvare il foulard di Sanem, al quale è particolarmente affezionato.

E, anche questa volta, dietro tale situazione si celerà lo zampino del perfido Yigit che continuerà a giocare sporco, con la speranza che Can e Sanem si dicano definitivamente addio e in questo modo possa avere via libera con la dolce Aydin.

Il successo di Can Yaman: sarà presente nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6

Insomma un appuntamento decisamente da non perdere per tutti i fan e appassionati della serie turca che ha consacrato Can Yaman come l'attore del momento.

Complice il grande successo riscontrato sui canali Mediaset, Can è stato scelto anche come guest star della Serie TV Che Dio ci aiuti 6, con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesco Chillemi.

L'attore turco sarà presente nel corso dell'ultima puntata in onda giovedì 11 marzo e vestirà i panni di un'affascinante barista che potrebbe mettere in discussione le certezze conquistate dalla novizia Azzurra.