La registrazione di Uomini e donne tenutasi martedì 24 febbraio ha riservato molte sorprese. In studio vi è stata una scelta inaspettata, quella di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che, dopo essersi dichiarati reciproco amore, hanno scelto di uscire insieme da Uomini e donne. Spazio anche a Gemma Galgani, la quale è stata messa alla prova dal cavaliere Cataldo.

Uomini e donne, anticipazioni: Gemma messa alla prova da Cataldo, lei non gradisce

Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti la registrazione di U&D del 24 febbraio, si viene a sapere che Gemma ha invitato Cataldo a casa sua. La dama, al centro dello studio di Maria De Filippi, ha raccontato che, dopo aver cenato, si sono messi sul divano.

Il cavaliere, a detta di Gemma, è stato molto 'spinto', visto che le si è avvicinato più volte arrivando ad appoggiare la testa sulle sue gambe. Lei lo avrebbe respinto più volte e Cataldo, di contro, le avrebbe chiesto di poter dormire a casa sua. Richiesta rifiutata dalla dama che è sembrata alquanto indispettita dall'atteggiamento tenuto dall'uomo. Cataldo in puntata, ha detto di averla voluta mettere alla prova per vedere la sua serietà. Il cavaliere infatti, voleva verificare la sua serietà, dato che non gli piacciono le donne che si concedono al primo appuntamento. Uno scherzetto che non è stato gradito dalla dama torinese, mentre Gianni l'ha attaccata sostenendo che a lei in realtà Cataldo non piace. Non è chiaro se i due abbiano intenzioni di rivedersi.

Dalle anticipazioni inoltre, sembra che Gemma non abbia preso bene la scelta di Riccardo e Roberta.

Riccardo e Roberta di dichiarano il loro amore nella registrazione di U&D del 24 febbraio

A Uomini e donne è andata in scena una scelta per due protagonisti molto amati del Trono Over. Stando a quanto riportano le anticipazioni pubblicate da vari siti di gossip, Maria De Filippi ha mandato un rvm nel quale Roberta e Riccardo, la scorsa volta dichiaravano di essere innamorati.

In studio, sono state poi posizionate le poltrone rosse della scelta, proprio come accade per i ragazzi del Trono Classico. Roberta, in tubino nero corto, ha in primis ringraziato tutti, per poi ribadire i suoi sentimenti per il cavaliere tarantino. La dama si è detta convinta di voler uscire insieme a Riccardo, per viversi la loro storia lontano dalle telecamere.

Le lacrime di Riccardo, lui e Roberta escono insieme da Uomini e donne

Dopo l'intervento di Roberta, è stato Riccardo Guarnieri a prendere la parola. Il cavaliere si è commosso e, tra le lacrime, ha detto a Roberta di essere innamorato di lei. A questo punto, sotto la cascata di petali rossi, i due si sono baciati con la mascherina di fronte a tutti ed hanno ballato stretti stretti sulle note della canzone di Deddy 'Il cielo contromano'. In attesa di vedere in onda su Canale 5 la scelta di Roberta e Riccardo, giungono novità anche per la dama storica di Uomini e donne Gemma Galgani.