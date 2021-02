La prima parte della stagione 2020/2021 di Uomini e donne, ha visto nascere due nuove coppie: Davide e Chiara, Sophie e Matteo. Se i primi due non si separano mai e si scambiano parole d'amore sui social network, Codegoni e Ranieri si sono già allontanati per questioni legate al lavoro. La bella milanese, infatti, ha spiegato che gli impegni non permettono a lei e al fidanzato di stare insieme tutta la settimana, per questo si ritagliano degli incontri nel weekend.

Primo distacco per l'ultima coppia di Uomini e Donne

Nel giro di un paio di settimane, il Trono Classico di Uomini e Donne è stato completamente rinnovato: Davide e Sophie, infatti, hanno lasciato il posto a tre ragazzi che sperano di poter incontrare l'anima gemella.

L'ultima scelta che è stata trasmessa su Canale 5, è quella di Codegoni: la 19enne si è fidanzata con Matteo Ranieri dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere, e l'ha preferito a Giorgio Di Bonaventura.

Dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Milano, però, i piccioncini si sono separati: questo distacco ha fatto preoccupare i fan, che si sono affrettati a chiedere ai loro beniamini se ci fosse già una crisi in corso.

A fare chiarezza su questo punto, è stata l'ex tronista in alcune Stories che ha pubblicato su Instagram il 25 febbraio: la giovane ha spiegato che lei e Matteo sono lontani per motivi di lavoro e che, almeno per il momento, si vedranno soltanto nei weekend.

Sarà l'ex corteggiatore a raggiungere Sophie in Lombardia dopo aver lavorato tutta la settimana a Genova: la protagonista del dating-show, dunque, ha smentito di essersi lasciata col compagno a poche settimane dalla scelta.

La dichiarazione d'amore del tronista di Uomini e Donne

Se Sophie e Matteo fanno fatica a trovare il tempo per stare insieme, Davide e Chiara sembra non abbiano alcun problema in tal senso.

Da quando si sono scelti negli studi di Uomini e Donne, il pugliese e la romana non si sono mai separati: la convivenza tra i due ragazzi, infatti, è cominciata nella Capitale e sta proseguendo in questi giorni a Lecce, città d'origine del tronista.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Donadei, inoltre, ha voluto stupire la fidanzata dedicandole queste belle parole su Instagram: "Da quando sei entrata nella mia vita, non faccio altro che sorridere. Grazie davvero. So che non è stato facile per te in quel contesto, ma ora prometto di farti sorridere sempre perché lo meriti".

"Ti amo", termina così la dolce dedica che il volto del Trono Classico ha fatto a Rabbi a meno di un mese dalla scelta che ha ufficializzato l'inizio della loro bella storia d'amore.

Tre nuovi tronisti a Uomini e Donne

Davide e Sophie hanno trovato l'amore a Uomini e Donne, per questo hanno lasciato la poltrona rossa dopo più di cinque mesi.

Per sostituire i "veterani" Donadei e Codegoni, la redazione ha scelto tre ragazzi sconosciuti (ovvero alla prima apparizione nel dating-show e in televisione in generale) che da qualche settimana hanno iniziato il percorso alla ricerca dell'anima gemella.

I "maschietti" sul trono sono Giacomo (videomaker ligure con dei gusti ben precisi in fatto di donne) e Massimiliano (ventenne di Nettuno che ha fatto i lavori più umili per aiutare la famiglia economicamente), mentre l'unica ragazza si chiama Samantha e si è presentata come la prima vera tronista curvy del programma.

I tre nuovi protagonisti del Trono Classico hanno cominciato ad uscire in esterna con i loro corteggiatori, ma è ancora troppo presto per capire se è nata qualche simpatia oppure se almeno uno dei tronisti si è già trovato di fronte a colui/lei che sceglierà alla fine dell'avventura.