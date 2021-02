È ufficiale. Elisa Isoardi, la nota conduttrice di programmi Tv di Rai 1 è pronta per salpare per l'Honduras. La notizia che circolava già da diverse settimane, e cioè che l'artista sarebbe stata una delle concorrenti del Reality Show "L'Isola dei Famosi" è, stata confermata. In una intervista sul Corriere Della Sera, infatti, Elisa Isoardi ha spiegato le motivazioni che l'hanno indotta a vivere questa esperienza e questa nuova avventura. Il reality, che partirà il 15 marzo su Canale 5, molto probabilmente avrà come inviato Massimiliano Rosolino e come concorrenti diversi nome di spessore. Per il momento, i vip che hanno confermato la loro partecipazione sono 4: lo youtuber Awed (Simone Paciello), Vera Gemma, Brando Giorgi e Drusilla Gucci.

Da Ballando all'Isola Dei Famosi

In questi giorni, Elisa Isoardi sta preparando i bagagli per salpare. In attesa di partire, però, ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e di passare la quarantena nel suo paese d'origine: Monterosso Grana. Qui, in questo paesino di 500 abitanti che si trova sulle montagne piemontesi, Elisa respira aria pulita passando molto tempo all'aria aperta. La conduttrice spera che tutti i giochi fatti da bambina, e cioè andare al fiume o saltare nel fieno, le possano tornare utili durante questa esperienza all'Isola. "Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me -ha dichiarato la Isoardi- me lo merito anche io". Nell'intervista, Elisa Isoardi ha ricordato ai suoi fan ed a tutti i telespettatori, che grazie alla sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, è riuscita a far emergere e conoscere dei suoi lati caratteriali che erano più nascosti.

Oggi, Elisa Isoardi, che spera che la sua partecipazione al talent di Canale 5 non venga vista come un momento di debolezza nella sua carriera (avendo passato circa 18 anni in Rai), ha raccontato di sentire il bisogno di un " reset" e di dover cambiare aria.

Gli insegnamenti del fratello

Proprio grazie alla sua partecipazione al noto programma di Canale 5, Elisa ha avuto l'opportunità di riavvicinarsi ai suoi affetti più cari ed in particolar modo a suo fratello Domenico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un uomo di sette anni più grande di lei che vive da eremita in una casa in montagna, senza Tv e senza gas, poiché preferisce riscaldarsi con la legna. Proprio grazie agli insegnamenti di suo fratello maggiore, Elisa sta apprendendo alcuni trucchi indispensabili per poter vivere nelle condizioni più estreme. Elisa ha inoltre confidato che Domenico che non conosceva questo programma Tv, farà uno strappo alla regola e per seguire il percorso della sorella si procurerà un televisore.

Per il momento, Elisa Isoardi ha deciso di rompere il suo sodalizio con la Rai e di godersi questo percorso sulla rete concorrente. "In Rai ho passato anni bellissimi. Per me è stato come fare l'Università. Ora ho bisogno di far battere ancora il cuore per questo mestiere", ha concluso così Elisa Isoardi.