Michele Dentice ha lasciato Uomini e donne da qualche settimana e si è raccontato in un'intervista esclusiva, pubblicata sul magazine della trasmissione. L'ex cavaliere partenopeo ha dichiarato di pensare ancora a Roberta Di Padua, ma di non aver visto da parte sua dei gesti, che lo facessero desistere dall'idea di abbandonare il programma di Canale 5. A detta del personal trainer campano, la dama di Cassino non ha fatto niente per trattenerlo in trasmissione, forse per non deludere Riccardo, con il quale aveva ricominciato una frequentazione.

Michele Dentice ha provato ad avere un rapporto con Roberta

Roberta, nelle scorse settimane, ha parlato di Michele Dentice, affermando che, durante la loro frequentazione, soltanto lei nutriva dei sentimenti. L'ex cavaliere di Uomini e Donne, nel corso dell'intervista, ha detto che quanto dichiarato da Di Padua non corrisponderebbe alla verità, perché lui ha provato ad instaurare un rapporto con la dama, iniziando a fare dei piccoli passi. Roberta, al contrario, nonostante avesse parlato di sentimenti, a detta di Michele non provava niente per lui. Il personal trainer campano ha ricordato anche l'ultima giornata trascorsa all'interno della trasmissione di Canale 5, quando la dama di Cassino non avrebbe fatto niente per trattenerlo: ''Se Roberta avesse davvero provato qualcosa per me, avrebbe fatto un gesto per dimostrarlo''.

Roberta non voleva perdere Riccardo: le parole di Michele Dentice

Secondo il personal trainer napoletano, Roberta si sarebbe comportata così, per non rischiare di perdere Riccardo Guarnieri, con il quale aveva ripreso una frequentazione e non voleva fare un torto al cavaliere pugliese. Michele, a tal proposito, ha dichiarato che la dama fino a poco tempo prima, aveva dichiarato sentimenti nei suoi confronti, ricordando che gli avrebbe chiesto l'esclusiva e più attenzioni.

Dentice ha affermato di essere andato con i piedi di piombo con la dama di Uomini e Donne perché voleva capirla e aveva bisogno che lei lo accettasse con tutti i suoi difetti, ma non è riuscito nell'intento di conquistare Roberta: ''Mi sono sentito solo giudicato''.

Michele Dentice pensa ancora a Roberta Di Padua

Michele ha spiegato che l'attrazione reciproca con Di Padua non è stata seguita da fatti che gli dimostrassero un interesse da parte della dama e, a causa di questo, il loro rapporto ha iniziato a subire una battuta di arresto.

Dentice ha voglia di instaurare una relazione serena e di complicità con l'ipotetica donna che gli starà accanto, dopo la delusione di non essere riuscito con Roberta: ''Mentirei se le dicessi che non ci penso più''.