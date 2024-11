Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne annunciano un ritorno nel parterre over. Secondo quanto trapelato dalle registrazioni del 15 novembre (al momento non è ancora chiaro quando avverrà la messa in onda) Gloria Nicoletti, infatti, sarà pronta a rimettersi in gioco. Nel frattempo, proseguiranno le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che, stanca delle continue intromissioni di Tina Cipollari, minaccerà di lasciare il programma.

Gloria torna a Uomini e Donne

Gloria Nicoletti, ex compagna di Riccardo Guarnieri, tornerà nello studio di Uomini e Donne nelle future puntate in onda su Canale 5.

La dama sarà pronta a rimettersi in gioco, cercando nuovamente l'amore in televisione.

Le anticipazioni non chiariscono se, appena arrivata in trasmissione, Gloria noterà qualche cavaliere in particolare o se farà subito colpo su qualcuno del parterre over.

Nel frattempo, ci sarà un'importante novità per Gabriele. Dopo aver chiuso la frequentazione con Sabrina, darà l'esclusiva a una signora che sta frequentando da qualche settimana. Gabriele e la dama, intanto, specificheranno di aver già trascorso momenti di intimità e che le cose tra loro stanno andando per il verso giusto.

Gemma Galgani vorrebbe andare via da Uomini e Donne

Ci sarà anche spazio per le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che continuerà a frequentare Fabio Cannone.

Tra i due andrà tutto bene, ma Tina Cipollari avrà qualcosa da dire. In studio nascerà un'accesa discussione tra la dama torinese e l'opinionista della trasmissione, che porterà Gemma a manifestare la sua intenzione di lasciare Uomini e Donne. Fabio, intanto, non darà peso alle parole di Tina Cipollari e vorrà continuare la frequentazione con Gemma.

In studio torneranno anche Vincenzo e Ilaria come ospiti, per spiegare come stanno andando le cose tra di loro lontano dalle telecamere: saranno affiatati e non ci sarà nessun problema tra loro. Ilaria, inoltre, rivelerà di aver querelato Barbara per alcune frasi pronunciate sul suo conto in precedenza.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Fabio ha confessato a Gemma dettagli su sua moglie

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Fabio Cannone ha raccontato a Gemma dettagli sul proprio passato. Il cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha confidato a Galgani di essere stato sposato per quarant'anni, finché, tre anni fa, non è rimasto vedovo. Da allora, Cannone non ha più avuto un'altra donna. Gemma, intanto, ha affermato di essere molto felice della sua conoscenza con Fabio e di apprezzare la solarità del cavaliere. Inoltre, Galgani è stata ospite a Verissimo e ha dichiarato nello studio di Silvia Toffanin di augurarsi di lasciare la trasmissione con i petali rossi.