Tra le Serie TV Rai più attese della stagione primaverile vi è Un passo dal cielo 6 - I Guardiani con protagonista Daniele Liotti. In questi giorni, durante la messa in onda del Festival di Sanremo 2021, sono andati in onda i primi promo ufficiali della nuova serie, la quale si preannuncia ricchissima di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti. Occhi puntati in primis su Francesco, che prenderà una scelta molto importante legata alla sua vita lavorativa. Emma, invece, non sarà più presente nel cast e questo spoiler annunciato nel promo ha già scosso i tantissimi fan.

Un passo dal cielo 6, anticipazioni trama e cast: Emma esce di scena

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Un passo dal cielo 6 arrivano dal promo, dove emerge che Emma (interpretata dall'attrice Pilar Fogliati) non sarà presente in questo nuovo ciclo di appuntamenti.

La donna che aveva conquistato il cuore di Francesco non ci sarà e non si esclude che possa essere morta, dato che nel finale della quinta stagione stava combattendo proprio contro una brutta malattia che le aveva tolto le forze. Dopo tante peripezie, quindi, Emma potrebbe non avercela fatta.

Intanto Francesco si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e deciderà di dargli una svolta molto importante.

Francesco Neri non è più un forestale in Un passo dal cielo 6

Le anticipazioni di Un passo dal cielo 6, infatti, rivelano che Francesco Neri pur continuando a essere il protagonista maschile della serie non sarà più un forestale.

Nonostante questo, però, non perderà assolutamente il suo grande amore per l'ambiente e questa volta si impegnerà in una lotta contro lo sfruttamento di una miniera in cui si trova un giacimento di nichel.

In questa sesta serie cambierà anche la location, visto che le riprese si sono trasferite in Veneto e ci saranno delle novità importanti legate anche al cast di attori.

Le novità del cast di Un passo dal cielo 6: arrivano Anna Dalton e Aurora Ruffino

Oltre a Daniele Liotti, è confermata la presenza dell'ex Miss Italia, Giusy Buscemi ai quali si aggiungono Serena Iansiti, Aurora Ruffino e Anna Dalton.

Ma quando andrà in onda questa sesta stagione di Un passo dal cielo? Al momento non ci sono ancora date certe legate all'inizio di questo nuovo capitolo della serie tv, ma non si esclude che possa essere trasmessa a partire dal mese di aprile.

Tra gli altri titoli che sono previsti nelle prossime settimane in prime time su Rai 1 vi segnaliamo anche Makari con Claudio Gioè e la seconda stagione de La compagnia del cigno oltre al film tv inedito de Il Commissario Montalbano con protagonista Luca Zingaretti, in onda lunedì 8 marzo.