Massimiliano Mollicone, il giovane tronista di Uomini e donne, è finito ancora nel mirino di Deianira Marzano, che ha riportato una nuova segnalazione giunta da una ex compagna di scuola del giovane. Secondo questa persona, Massimiliano avrebbe mentito e non sarebbe vera la storia di miseria e ristrettezze economiche della sua famiglia, descritta nel video di presentazione.

Altra segnalazione su Mollicone: non sarebbe chi dice di essere

Massimiliano Mollicone, nuovo tronista di Uomini e donne, è finito ancora al centro delle polemiche dopo che, una nuova segnalazione ha sostenuto che non sarebbe chi dice di essere.

Sono giunte infatti altre segnalazioni a Deianira Marzano, influencer che, già la scorsa settimana, aveva messo in dubbio la sincerità del 20 enne di Latina. Questa volta, Deianira ha pubblicato quanto asserito da una presunta ex compagna di liceo di Massimiliano. Secondo la ragazza in questione, Mollicone non avrebbe un passato fatto di miseria e problemi economici. Il quadro dipinto dalla ragazza sarebbe ben diverso da quello descritto nel video di presentazione. A riprova delle sue affermazioni, la ragazza ha dichiarato che Massimiliano avrebbe anche frequentato una costosa scuola di Alta Moda: "Strano per uno che non può nemmeno mangiare", aggiungendo poi ulteriori particolari sul suo passato.

Un ex compagna di liceo accusa Massimiliano: 'Vuole diventare famoso'

Nello specifico, la ragazza oltre a sostenere che Massimiliano è un attore ben noto, ha dichiarato che collabora da tempo con brand famosissimi. La presunta ex compagna di classe, sembra conoscere molto bene il tronista, tanto da descrivere il giovanotto come una persona benestante, tanto da avere già la macchina a 18 anni.

"Sta uscendo il suo vero io" ha fatto sapere la ragazza, che ha poi aggiunto che tutti quelli che lo conoscono sanno bene che lui voleva e vuole diventare famoso. A tal proposito, si legge sullo screenshot pubblicato da Deianira Marzano: "Lo facesse senza prendere per il c**o le persone". Un'accusa pesante quella della fantomatica ex compagna di liceo e che sicuramente farà ancora discutere nei prossimi giorni.

Raffaella Mennoia difende la credibilità di Uomini e donne dopo le segnalazioni

Solo pochi giorni fa, l'autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia era intervenuta su Instagram a difesa dei nuovi tronisti, dopo le prime segnalazioni apparse sul web e riguardanti Massimiliano che di Samantha. In particolare, Mennoia si era scagliata contro Deianira, rea di riportare notizie fasulle e che minano la credibilità del programma. Ora la nuova segnalazione su Mollicone sembra gettare nuova benzina sul fuoco e potrebbe creare un nuovo vespaio.