Can Yaman continua ad essere super protagonista della programmazione di Canale 5. In questi giorni sono trapelate diverse indiscrezioni su quelle che saranno le nuove serie televisive che vedono protagonista l'attore turco e che potrebbero sbarcare in Italia dopo il successo di DayDreamer. Si era parlato dell'arrivo di Inadina Aks, una serie del 2015 con protagonista Yaman, ma in realtà il prossimo prodotto ad arrivare su Canale 5 sarà Mr Wrong, nota in Turchia come Bay Yanlis.

Dopo DayDreamer, Can Yaman protagonista di Mr Wrong su Canale 5

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, al momento Mediaset non avrebbe acquistato i diritti per la messa in onda di Inadina Ask, la serie che segnò il debutto di Can sul piccolo schermo in Turchia.

Inadina Ask, quindi, non verrà trasmessa in estate su Canale 5 ma il pubblico di Can Yaman può tirare comunque un sospiro di sollievo, perché Mediaset ha già acquistato i diritti per Mr Wrong.

In questi giorni sono iniziati i lavori di doppiaggio della serie in cui Can Yaman veste i panni di un aitante "sciupafemmine" che farà perdere la testa ad un bel po' di donne.

Mr Wrong, quindi, potrebbe essere trasmessa in estate dopo il gran finale di DayDreamer: non solo in daytime ma anche con possibili approdi in prime time.

Insomma Mediaset continuerà a puntare sull'attore turco che continua ad essere uno dei volti di punta della programmazione di Canale 5.

La ricca estate di Can Yaman: dalle possibili nozze con Diletta alle riprese di Sandokan

Intanto Can Yaman prosegue gli allenamenti in vista delle riprese di Sandokan, la nuova serie televisiva prodotta da Lux Vide, le cui riprese partiranno nel corso dell'estate.

E sarà proprio questo il motivo per il quale l'attore trascorrerà i prossimi mesi nel nostro Paese.

Le riprese di Sandokan si svolgeranno principalmente a Roma, città in cui l'attore turco risiede già da qualche mese, dopo essersi fidanzato con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, che ha saputo far breccia nel suo cuore. Addirittura, si vocifera che Can e Diletta potrebbero convolare a nozze nel corso dell'estate (si parla del 16 agosto come possibile data del matrimonio).

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La coppia Can-Sanem di DayDreamer potrebbe riunirsi in Sandokan

Tornando, invece, all'appuntamento con Sandokan, le ultime indiscrezioni sulla Serie TV rivelano che nel cast potrebbe esserci anche l'attrice Demet Ozdemir, ben nota al pubblico per il ruolo di Sanem Aydin in DayDreamer - Le ali del sogno.

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto davvero, la mitica coppia Can-Sanem, che sta facendo sognare e innamorare il pubblico di Canale 5, si ritroverebbe di nuovo insieme sul set di questa nuova attesa fiction, di cui ad oggi, non si sa ancora dove verrà trasmessa.