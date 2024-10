Il successo in Italia delle Serie TV turche non si ferma. Da Bitter Sweet in poi la popolarità delle dizi è andata via via aumentando fino ad esplodere con Terra Amara, il più grande successo degli ultimi anni. Mediaset è stata la prima a valorizzare il potenziale della serialità turca e oggi, infatti, vanta nel palinsesto la presenza di più produzioni turche che ottengono ottimi ascolti. Proprio per via del crescente successo, in casa Mediaset non solo si continua a parlare di importazioni, ma si comincia a valutare l'ipotesi dell'adattamento.

Di questo ne ha parlato Antonio Adinolfi di Publispei.

Presto le serie turche potrebbero parlare italiano

Vista la popolarità di serie televisive come Terra amara e della più recente Endless Love, Antonio Adinolfi della Publispei ha annunciato l’intenzione di portare nel nostro Paese serie turche da adattare in chiave italiana. In particolare, l'Head of Business and Commercial Affair della nota casa di produzione ha dichiarato: "Le serie tv turche hanno un grande successo e rappresentano qualcosa di nuovo per il pubblico italiano". Non ci sono precedenti e si tratterebbe di un esperimento, visto che per l'Italia sarebbe la prima volta. Infatti, fino ad ora sono stati realizzati remake di serie statunitensi, spagnole e francesi, ma mai turche.

Il successo delle serie turche: costi ridotti e alta qualità

Ma perché hanno successo serie turche come Endless Love e Terra amara? Sono parte di un fenomeno che negli ultimi anni è diventato così inarrestabile da arricchire il palinsesto prima di Canale 5, poi di Rete 4. Si tratta di classiche storie d’amore tormentate, intrighi famigliari, inganni, tradimenti, vicende giudiziarie e storie di uomini e donne dai grandi valori.

Alcune trame sono ispirate da fatti realmente accaduti con la consueta contrapposizione tra buoni e cattivi. Tra i motivi del boom delle produzioni turche c'è soprattutto un meccanismo di produzione di costi ridotti che permette, tuttavia, di ottenere prodotti di alta qualità. Sono questi gli ingredienti del successo della serialità turca.

Mediaset ha acquistato la nuova serie Aldatmak

Nel frattempo, sul web sarebbe stata svelata la serie turca che dovrebbe andare in onda al termine di Endless Love che finirà la programmazione ad inizio 2025. Stando alle ultime indiscrezioni, verrà trasmessa su Canale 5 Aldatmak con l’attrice Vahide Percin (Hunkar di Terra amara). La storia è al centro di un family drama con protagonista una giudice di nome Guzide che, di fronte a rivelazioni scioccanti sulla sua famiglia, sarà costretta a tradire i propri principi e la sua stessa professione.