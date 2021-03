I dubbi sulla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta non mancano mai. Dopo essere usciti allo scoperto sui social, con i primi scatti che ufficializzavano la loro storia d'amore, i due non hanno mostrato altri momenti della loro vita quotidiana assieme, nonostante in questo periodo l'attore turco di trovi in Italia, in vista dell'inizio delle riprese di Sandokan, la nuova serie che lo vedrà protagonista. Eppure di Diletta Leotta nemmeno l'ombra, al punto che le ultime indiscrezioni rivelano che la love story tra i due sarebbe già giunta al capolinea.

I sospetti su Can Yaman e Diletta Leotta: il loro amore sarebbe già finito

Nel dettaglio, dopo i primi scatti pubblicati su Instagram, tra cui quelli della giornata di San Valentino con tanto di dedica d'amore social, Can e Diletta nel corso delle ultime settimane non si sono mostrati più assieme, alimentando così ancora di più i sospetti e le titubanze dei numerosi fan che non credevano in questo amore sbocciato all'improvviso.

Nonostante l'attore si trovasse in Italia, gli unici momenti in cui sono stati visti assieme risalgono alle paparazzate in cui sono stati beccati dai fotografi delle riviste di vari settimanali, che li hanno immortalati e piazzati in copertina sui giornali.

Eppure, sebbene entrambi siano molto attivi sul fronte social, non ci sono state mai delle storie in cui Can e Diletta apparivano insieme, se non delle poche dedicate che l'attore turco protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, faceva alla sua fidanzata.

Dopo i rumor, Can e Diletta restano in silenzio

Ebbene, le ultime indiscrezioni sulla coppia del momento, rivelano che la storia d'amore tra i due potrebbe essere giunta già al capolinea.

Il fatto che da un momento all'altro i due abbiano smesso di mostrarsi assieme sui social, non fa altro che alimentare questi sospetti.

Al momento, però, da parte dei diretti interessati non c'è stata ancora nessuna presa di posizione diretta.

Sia Can che Diletta, infatti, preferiscono non commentare i rumor e talvolta anche le accuse e i sospetti che vengono mossi nei loro confronti da parte dei numerosi detrattori che non credono nella veridicità di questo sentimento.

Maria De Filippi 'corteggia' Can Yaman: sarà giudice al serale di Amici?

Il sospetto maggiore, infatti, è che si tratti di una storia costruita a tavolino, soltanto per riuscire a conquistare maggiore popolarità visti i nuovi impegni professionali che li vedranno protagonisti a breve.

Can Yaman, inoltre, sarebbe 'corteggiato' anche da Maria De Filippi. La conduttrice di Amici 20, infatti, sarebbe lieta di avere Can come giudice al serale in una delle nuove puntate dello show di Canale 5, in partenza da sabato 20 marzo.