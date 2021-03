Can Yaman continua a essere al centro della ribalta mediatica per la sua chiacchieratissima storia d'amore nata con Diletta Leotta. Da qualche tempo, infatti, i due hanno scelto di non nascondersi più e di vivere tutto alla luce del giorno ma i dubbi e i sospetti sulla loro relazione non mancano. A puntare costantemente il dito contro la coppia è l'influencer Deianira Marzano che, in diverse occasioni, sui social ha riportato delle segnalazioni sul conto della coppia del momento. Questa volta, dopo il post su Instagram di Can con i suoi due cavalli, Deianira si è chiesta perché Leotta non compaia mai nelle sue stories social.

La nuova foto di Can Yaman con i due cavalli: uno sarebbe un regalo di Diletta

Nel dettaglio, nei giorni scorsi si erano rincorse delle indiscrezioni secondo le quali il cavallo che Can Yaman mostra sui social e che gli sarebbe stato regalato da Diletta, in realtà sia un cavallo di scena messo a disposizione la Lux Vide per esercitarsi in vista delle riprese di Sandokan.

Per mettere fine a questi rumors e queste indiscrezioni che erano circolate in giro, Can Yaman ha scelto di pubblicare una nuova foto dove appare in compagnia di entrambi i due cavalli.

In questo modo l'attore potrebbe mettere a tacere tutte le "malelingue" che mettono in dubbio il regalo della sua amata Diletta.

Deianira attacca ancora Can Yaman: 'Dove sta Diletta?'

Peccato, però, che Deianira abbia notato anche il fatto che Can e Diletta, pur essendo entrambi in Italia, non postano mai delle stories insieme. Quasi come se non si vedessero mai.

Così, dopo aver visto la foto dei cavalli, Deianira sui social ha lanciato l'ennesimo attacco nei confronti dell'attore turco protagonista della serie di successo, DayDreamer - Le ali del sogno.

"Giustamente deve farci vedere che non è lo stesso cavallo...

abbiamo capito che stai pieno di cavalli, ma Diletta dove sta? Scappa?" ha chiesto polemicamente l'influencer su Instagram.

Insomma, a distanza di quasi due mesi dalla nascita di questa storia d'amore, i dubbi e le polemiche su Can e Diletta non sono stati fugati.

Che Dio ci aiuti 6, il finale con Can Yaman

I due, però, vanno avanti per la loro strada quasi incuranti delle critiche e degli attacchi che vengono mossi nei loro confronti.

In particolar modo Leotta, ha quasi sempre evitato di replicare, anche sul suo profilo Instagram alle critiche che le vengono mosse per la sua relazione con Can Yaman.

Il tempo darà ragione a questa coppia? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che il prossimo giovedì sera, Can Yaman sarà la guest star dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fortunatissima serie tv con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.