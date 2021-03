La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro del Gossip del momento. Un amore che fa molto discutere e accende polemiche. In tanti, infatti, ipotizzano che la loro storia d'amore sia soltanto una "bufala" mediatica, creata ad arte per accaparrarsi le copertine dei settimanali di cronaca rosa. Eppure sembrerebbe che nonostante le malelingue, Can e Diletta siano ancora insieme e in questi ultimi giorni, l'attore turco di DayDreamer ha conosciuto anche il fratello chirurgo della Leotta che molto presto gli risolverà un problema al setto nasale.

Problema al setto nasale per Can Yaman che si affida al fratello di Diletta Leotta

Nel dettaglio, a fornire le ultime indiscrezioni sulla coppia del momento è stato il paparazzo Maurizio Sorge, il quale ha fatto sapere che Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso il fine settimana insieme tra passeggiate romantiche e visite di cortesia.

L'attore turco ha avuto modo di conoscere di persona il fratello della conduttrice sportiva: il noto chirurgo estetico Mirko, al quale Can ha chiesto aiuto per risolvere anche un suo problema personale.

A quanto pare, infatti, l'attore di DayDreamer avrebbe un problema al setto nasale e per l'occasione avrebbe chiesto un parare anche al fratello di Diletta, decidendo poi di affidarsi a lui per la risoluzione definitiva.

'Presto risolverà' dice Sorge sul problema di Can Yaman al setto nasale

"Mirko ha visitato Can per un problema al setto nasale che presto gli risolverà" ha fatto sapere il paparazzo Sorge che continua ad essere sempre sulle tracce della coppia più chiacchierata e discussa del momento.

Intanto qualche giorno fa, anche Can aveva dato testimonianza di aver incontrato il fratello di Diletta, postando su Instagram una foto ironica mentre faceva una gara a "braccio di ferro" con il chirurgo.

In attesa di scoprire come e quando Can risolverà questo problema al naso, i due innamorati continuano a limitarsi alla pubblicazione di dediche d'amore sui loro profili Instagram ma non appaiono mai insieme come una coppia a tutti gli effetti.

Il silenzio di Can Yaman e Diletta Leotta sui social

Non si esclude che questo possa essere un modo per poter preservare il loro amore dalla sovraesposizione mediatica ma al tempo stesso c'è chi ipotizza che in realtà si tratti di un amore finto.

E, nonostante le continue critiche, Can Yaman e Diletta Leotta preferiscono non replicare: i due, infatti, non proferiscono parola su quanto sta accadendo nelle loro vite. Nessun commento sui social ne tantomeno interviste sui giornali oppure in televisione. Romperanno questo silenzio "assordante" al più presto? Lo scopriremo nelle prossime settimane.