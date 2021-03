Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2020, per via della loro storia d'amore. Nonostante ci siano detrattori che dubiterebbero della veridicità del loro rapporto, la coppia continua a frequentarsi. Nella giornata di sabato 6 marzo, Deianira Marzano ha condiviso, fra le sue storie Instagram, una segnalazione ricevuta da un follower su Can Yaman. In particolar modo, l'attore turco, in base a quanto riportato, avrebbe contattato una ragazza, ma l'influencer campana ha frenato, restando in attesa di prove.

Can Yaman avrebbe scritto ad altre ragazze, ma per Deianira è strano

Deianira Marzano condivide ogni giorno i suoi follower i commenti sui gossip del momento e le segnalazioni che riceve dai fan. Nel primo sabato di marzo, l'ex concorrente de L'isola dei famosi, ha condiviso sul suo account social, una conversazione con una persona, che le avrebbe riportato un'indiscrezione su Can Yaman. Deianira, leggendo quanto ricevuto, ha avuto, come prima impressione, che la cosa fosse alquanto anomala, rispondendole: ''Sembra davvero strano''. In base al messaggio privato, Marzano ha appreso che l'attore turco avrebbe mandato dei messaggi ad altre ragazze e, in particolar modo ad una.

La segnalazione su Can Yaman

La conversazione, pubblicata da Deianira Marzano, su Can Yaman è stata la seguente: ''Deia, ovviamente oscurami, ma so per certo che Can scrive ad altre ragazze.

Ha scritto ad una ragazza fidanzata che conosco. Lei ha risposto che avrebbe fatto lo screen e mandato tutto a Diletta. A quel punto lui avrebbe cancellato i suoi messaggi, ma lei aveva già fatto gli screen''. Marzano, oltre a rimanere stranita dal contenuto del messaggio ricevuto, ha chiesto ulteriori informazioni al mittente. Deianira, per ritenere attendibili le parole del follower, ha richiesto le schermate, commentando nel seguente modo la vicenda: ''Attendiamo le prove''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can Yaman avrebbe detto che solitamente non fa queste cose

Nella segnalazione ricevuta dall'influencer campana, il fan di Deianira ha aggiunto: ''Lui ha detto che di solito non fa queste cose, ma lei era troppo bella per non farlo''. La relazione con Diletta Leotta, però, in base alle indiscrezioni trapelate all'inizio della loro relazione, sarebbe proprio iniziata attraverso uno scambio di messaggi sui social.

Al momento, non è chiaro se quanto riportato nel messaggio corrisponda a verità, non essendoci prove e non è chiaro, inoltre, se la presunta destinataria delle avance di Can Yaman, abbia mandato veramente gli screen a Diletta Leotta. Non resta che attendere ulteriori informazioni da Deianira Marzano e se il follower invierà le prove all'ex concorrente dell'Isola dei famosi.