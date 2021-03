Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip per via della loro love story. L'attore turco, nella giornata di mercoledì 3 marzo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni video mentre si allenava, ma qualcosa è andato storto. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, qualche ora dopo, ha mostrato il suo braccio medicato, in seguito a un infortunio. Can non si è dimenticato di guardare in tv Diletta Leotta.

Can Yaman si infortuna il braccio durante gli allenamenti

Can Yaman si trova a Roma per via di impegni lavorativi e prossimamente, l'attore di Istanbul sbarcherà sul piccolo schermo con una nuova serie tv, in cui interpreterà il ruolo di Sandokan.

Per ricoprire al meglio la Tigre del Bengala, Yaman sta facendo esercizi in palestra, sta imparando a combattere con la sciabola e sta facendo equitazione in un maneggio con un cavallo bianco. Nel pomeriggio del 3 marzo, l'attore turco ha pubblicato alcuni scatti sorridenti sul suo profilo Instagram, mentre indossava un'imbracatura di sicurezza, ma qualcosa deve essere andato storto durante gli allenamenti. Poco dopo, infatti, Can Yaman ha inserito fra le sue storie social, uno scatto in cui mostrava il suo braccio medicato.

Allenandosi con la sciabola, Can Yaman si fa male a un braccio

L'attore turco è apparso, nello scatto su Instagram, sdraiato sul divano e ha fatto capire ai suoi fan di essersi fatto male, durante un allenamento con la sciabola.

Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha infatti inserito una didascalia a corredo dello scatto: ''Il prezzo del duro lavoro'', aggiungendo anche tre emoticon, con raffigurata una spada. Can, nell'ultimo post condiviso sui social, ha mostrato un allenamento con la sciabola, mentre combatte con il suo istruttore. Nonostante l'infortunio, Yaman non si è dimenticato della sua fidanzata lontana.

Diletta Leotta e Can Yaman sono distanti, ma l'attore turco le fa una dedica

Diletta Leotta, nella serata di mercoledì 3 marzo, mentre Can si trovava a Roma, era a Milano. La conduttrice sportiva, infatti, si lavorava a San Siro per una partita di campionato. Nonostante i chilometri di distanza che li separavano e, nonostante il problema al suo braccio, Yaman ha guardato la sua fidanzata in tv, come documentato attraverso il suo profilo Instagram.

L'attore turco ha condiviso uno scatto con i suoi follower, immortalando la televisione, mentre c'era l'immagine di Diletta a bordo campo, nello stadio del capoluogo lombardo. Can Yaman ha scritto una dedica a Leotta: ''Amoreeee'', aggiungendo cinque cuoricini rossi.