Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman che prosegue la sua marcia trionfante dal punto di vista degli ascolti. Le anticipazioni in merito alla nuova puntata che sarà trasmessa lunedì 29 marzo in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel rapporto tra Can e Sanem. I due, infatti, si ritroveranno ad essere soci in affari ma ben presto la stabilità di Sanem verrà spazzata via dal furto improvviso dei suoi preziosi gioielli.

Anticipazioni DayDreamer, puntata 29 marzo 2021: Can e Sanem diventano soci in affari

Nel dettaglio, la trama di questa nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno che andrà in onda lunedì 29 marzo su Canale 5, rivelano che Deren deciderà di organizzare un vero e proprio party per poter festeggiare al meglio la nascita della nuova società.

Questa, quindi, sarà l'occasione giusta affinché Can e Sanem possano parlare tranquillamente del loro futuro lavorativo. Ormai, infatti, i due sono diventati soci in affari e di conseguenza dovranno confrontarsi a più riprese per fare in modo che tutto vada nel migliore dei modi.

Come procederà questa collaborazione tra i due ormai ex fidanzati? Riusciranno a trovare un punto d'intesa oppure i battibecchi saranno all'ordine del giorno?

Can 'ruba' i gioielli di Sanem: lei andrà su tutte le furie

In attesa di scoprire come si evolverà tale vicenda, le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer in onda questo lunedì 29 marzo su Canale 5, rivela che approfittando del fatto che Sanem stia dormendo, Can commetterà un "furto".

Il fotografo, infatti, porterà via la collana e l'anello che Aydin ha con sé.

Il giorno successivo, la reazione di Sanem non si farà attendere, dato che la ragazza noterà subito l'assenza dei suoi preziosi gioielli.

Tale situazione farà andare Sanem su tutte le furie e finirà per turbare l'umore di tutti i ragazzi della squadra. Dove sono finiti i suoi gioielli? E' questa la domanda che farà Aydin, senza sapere che a prenderli (di nascosto) è stato proprio Can.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ascolti sempre positivi per la serie tv DayDreamer con Can Yaman

Insomma un appuntamento da non perdere quello con DayDreamer in programma lunedì 29 marzo su Canale 5. Intanto la serie continua a tenere alta la bandiera degli ascolti pomeridiani con una media di oltre 2 milioni di spettatori al giorno e uno share che arriva a toccare anche il 20% di share.

Numeri che permettono alla serie con Can Yaman di conquistare la leadership degli ascolti di quella fascia oraria, permettendo alla D'Urso di avere un ottimo traino per il suo appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5.