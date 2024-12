Le anticipazioni della soap tv Endless Love annunciano un colpo di scena per i coniugi Kozcuoglu. Nella puntata in onda sabato 28 dicembre alle 16:00 su Canale 5 si terrà in tribunale l'udienza per il divorzio tra Emir e Nihan. Nel frattempo, Kemal Soydere sarà ancora in pericolo, poiché il suo rivale non avrà smesso di cercare vendetta contro di lui. Inoltre, Zeynep rimarrà sorpresa quando Emir la accompagnerà a una visita di controllo.

Il divorzio di Nihan ed Emir è ufficiale

Il giorno dell'udienza per il divorzio tra Nihan ed Emir sarà segnato da un episodio particolare: Kozcuoglu arriverà in ritardo al tribunale.

Tuttavia, questo non ostacolerà il futuro di Kemal e Nihan, che otterrà il divorzio. Emir, dal canto suo, darà apparentemente il via libera alla moglie per rifarsi una vita con Soydere, ma continuerà a tramare nell'ombra. Determinato a vendicarsi, Kozcuoglu metterà in atto i suoi diabolici piani contro Kemal.

Zeynep va con Emir a una visita di controllo

Nel frattempo proseguiranno anche le vicende di Zeynep, che andrà a trovare Tarik in carcere. La minore dei Soydere cercherà di convincere suo fratello ad accettare la sua relazione con Emir. Inoltre, l'imminente nascita di Poyraz potrebbe rappresentare un motivo di cambiamento per Kozcuoglu, o almeno questo è ciò di cui sarà convinta Zeynep. La figlia di Fehime crederà che Emir deporrà l'ascia di guerra contro Kemal quando diventerà padre per la prima volta.

Intanto, la giovane Soydere sarà piacevolmente sorpresa quando Emir l'accompagnerà a una visita di controllo, dimostrandosi estremamente premuroso nei suoi confronti.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Asu si è costituita

Nelle precedenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5 i Kozcuoglu hanno passato brutti momenti.

Galip è stato arrestato dopo che i suoi crimini, nascosti per anni, sono finalmente venuti alla luce. Nel frattempo, il padre di Asu è finito in prigione per aver organizzato l'agguato contro Leyla. Asu, dopo un confronto con Emir, ha deciso di allearsi con il fratello per ideare un nuovo piano diabolico, con l’obiettivo di sfuggire alla giustizia.

Con un escamotage, la figlia di Mujgan ha dichiarato di aver avuto un problema mentale da giovane, consentendole di scontare la pena in un ospedale psichiatrico. Kemal e Nihan, invece, hanno sognato la loro vita insieme con Deniz in una nuova casa acquistata dalla giovane Sezin. Purtroppo, Emir ha incendiato la villa della consorte mentre Soydere era all'interno svenuto tra le fiamme. Soltanto il tempestivo intervento di Hakan ha evitato il peggio, salvando Kemal e portandolo al sicuro all'esterno.