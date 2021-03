Continuano le storie della soap turca Daydreamer. Le anticipazioni delle puntate che andranno presto in onda in Italia, si preannunciano alquanto scoppiettanti. I telespettatori potranno conoscere un nuovo personaggio: si tratterà di Selim, un vecchio amico di Huma, Aziz e Mihriban. Fin dal primo momento, l'uomo si farà notare per alcuni comportamenti strani. Prima stringerà amicizia con Huma e Mihriban e successivamente proverà ad estorcergli del denaro. Selim, inoltre, rischierà di far saltare un importante affare alla Fikri Harika portato avanti da Can e Sanem.

Ad Istambul arriva Selim

Nel corso dei nuovi episodi di Daydreamer, entrerà in scena Selim.

L'uomo arriverà ad Istambul pochi giorni prima della partenza del padre di Can ad Amsterdam. Aziz, infatti, avrà deciso di lasciare la città perché stanco dei continui screzi tra Huma (la sua ex moglie) e Mihriban, la sua nuova fidanzata. In seguito alla partenza di Aziz, Huma e Mihriban rimarranno senza un uomo per cui litigare ed inizieranno entrambe a frequentare Selim. Da una parte ci sarà la mamma di Can che stabilirà con il nuovo arrivato dei vari appuntamenti, dall'altra, invec,e Mihriban si comporterà in modo amichevole con Selim, confidandogli il suo rapporto, ormai perso, con Aziz. Gli spoiler rivelano però che Selim avrà un atteggiamento molto misterioso. Selim, infatti, oltre ad ostacolare un affare del giovane Divit e di Aydin alla Fikri Harika, darà conferma di essere un bugiardo quando, nel corso di una cena, andrà da Huma senza il furgone con il quale era arrivato.

La mamma di Can si accorgerà del cambiamento del veicolo e gli chiederà la motivazione. Al quel punto, Selim si inventerà di aver portato il mezzo dal meccanico a causa di un guasto. Nonostante ciò, le bugie di Selim continueranno: dopo una romantica cena al ristorante, l'uomo fingerà di aver smarrito il suo portafogli nel furgoncino e per far credere ad Huma che sia davvero così, farà finta di chiamare il meccanico.

Sarà la mamma di Can a pagare il conto e Selim continuerà a mettere in pratica le sue menzogne.

Selim chiede in prestito del denaro a Mihriban

Non contento delle bugie dette la sera precedente ad Huma, Selim andrà a casa di Mihriban e le chiederà dei soldi. La donna, a quel punto, penserà che Selim dovrà restituirgli ancora del denaro, ma nonostante ciò deciderà di aiutarlo, sottolineando di tenere tanto alla loro amicizia.

Selim apprezzerà il prestito ricevuto da Mihriban ma, fregandosene altamente delle belle parole della sua amica, uscirà dall'abitazione e chiamerà una misteriosa donna. L'uomo durante la telefonata confermerà alla sua interlocutrice di aver ottenuto i soldi che gli basteranno per poter vivere in santa pace per più di anno.