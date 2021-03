Nuovo cambio programmazione in arrivo per la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Nei giorni scorsi, Mediaset aveva annunciato il ritorno della soap opera il sabato pomeriggio, complice l'assenza del pomeridiano di Amici 20 che, dalla scorsa settimana, è tornato in onda in prime time con la fase serale dello show. La serie che narra le vicende della coppia Can-Sanem, quindi, sarebbe dovuta sbarcare di nuovo il sabato pomeriggio ma in realtà così non sarà, dato che per la giornata del 27 marzo DayDreamer non compare in palinsesto.

Cambio programmazione per DayDreamer: cancellato il sabato pomeriggio

Nel dettaglio, la nuova programmazione di Canale 5 per il pomeriggio di sabato, prevede che dopo gli appuntamenti con Beautiful e Una Vita, a partire dalle 15:30 ci sarà direttamente una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che anche questa settimana andrà in onda in anticipo rispetto all'orario canonico fissato per le 16:05.

In un primo momento, infatti, nella fascia 15:30 - 16:00 era previsto un nuovo appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno che, dal 27 marzo in poi, avrebbe segnato il ritorno ufficiale della soap nel weekend.

Alla fine, però, come riportato dalla Guida Tv di Canale 5, c'è stato un nuovo cambio programmazione e in casa Mediaset hanno deciso di modificare di nuovo il palinsesto pomeridiano.

Il 27 marzo non ci sarà la nuova puntata di DayDreamer con Can Yaman

Un'ulteriore conferma arriva anche dalla pagina ufficiale Instagram di Verissimo che, per la puntata di sabato 27 marzo, ha già ricordato ai suoi fan l'appuntamento per le ore 15:30 annunciando che il primo ospite sarà l'attore Francesco Arca, protagonista della serie tv Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli, in onda il mercoledì sera in prime time.

L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, quindi, è confermato dal lunedì al venerdì su Canale 5, nello slot orario che va dalle 16:40 alle 17:15 circa, prima di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso.

La serie turca, però, si sta avvicinando verso il gran finale di sempre e proprio per questo motivo, Mediaset ha già deciso di correre ai ripari.

Dopo DayDreamer, Mediaset acquista i diritti di Amore ostinato con Can Yaman

Ancora una volta, infatti, i vertici del Biscione hanno scelto di fare affidamento su Can Yaman, acquistando i diritti della serie tv Inadina Ask, che in Italia diventerà "Amore ostinato".

La messa in onda sarebbe prevista al termine delle puntate di DayDreamer: complessivamente saranno 96 episodi da 40 minuti che andrebbero ad occupare la fascia pomeridiana per tutta l'estate di Canale 5.