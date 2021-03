Buone notizie per i fan di DayDreamer - Le ali del sogno: a partire da sabato 27 marzo, la serie turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir verrà trasmessa su Canale intorno alle 15:30 poco prima di Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin. La serie sta ottenendo buoni risultati in fatto di ascolti e, terminando l'appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Filippi, la serie prenderà il posto che ha avuto durante tutto il periodo autunnale. Resta invece confermato l'appuntamento pomeridiano, dal lunedì al venerdì.

DayDreamer in onda anche il sabato

Mentre i telespettatori stanno assistendo ad un lento riavvicinamento tra Can e Sanem, giungono novità per ciò che riguarda la programmazione della serie.

Se in precedenza lo spazio dedicato alla soap è stato ridotto, adesso sta accadendo l'esatto contrario. Infatti, se già dal lunedì al venerdì DayDreamer va in oda intorno alle 16:35 fino all'inizio di Pomeriggio 5, adesso c'è un nuovo appuntamento da segnare in agenda. A partire dal 27 marzo, la serie che ha la sua location a Istanbul verrà trasmessa anche il sabato.

Amici, infatti, non andrà più in onda il pomeriggio visto che inizierà il serale, per cui prima di Verissimo ci sarà tempo per poter vedere le avventure di Can e Sanem e di tutti gli altri personaggi che animano DayDreamer.

Le nuove soap con Can Yaman trasmesse da Canale 5

Le anticipazioni di DayDreamer svelano che ben presto i due amati protagonisti riusciranno a riavvicinarsi, ma un altro terribile evento sconvolgerà le esistenze di Can e Sanem.

Non resta che seguire con attenzione le puntate per poter giungere poi passo passo al lieto fine. Frattanto, chi apprezza Can Yaman avrà presto modo di vedere l'attore turco, che si sta allenando per interpretare Sandokan, alle prese con nuovi ruoli.

Canale 5 trasmetterà presto Bay Yanlis, che verrà tradotto in Signor Sbagliato: Can reciterà al fianco di colei che è stata la co-protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore, soap che lo ha fatto conoscere al pubblico italiano.

Ma non è tutto: al termine di DayDreamer, la cui fine è prevista al momento intorno a metà maggio, su Canale 5 verrà trasmesso Amore Testardo, che vedrà Yaman ancora una volta protagonista. Insomma, la fascia pomeridiana di Mediaset promette davvero bene: i telespettatori non avranno modo di annoiarsi e il posto che in passato è stato occupato da Il segreto farà largo alle serie di origini turche.