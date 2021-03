Incredibili colpi di scena accadranno a DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera amatissima da milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler della nuova puntata in onda il 26 marzo rivelano che Can Divit proporrà a Sanem Aydin di diventare socio della sua nuova società.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 26 marzo: Sanem apre una nuova società

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 26 marzo dalle ore 16:40 dopo la striscia quotidiana di Amici 2020 annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Sanem apparirà sconvolta per il sequestro del suo laboratorio di creme dopo la denuncia per contraffazione da parte di Cemal.

Un atteggiamento, che desterà la preoccupazione di Can, certo che la scrittrice non sia forte abbastanza per affrontare il processo. Per questo motivo, il fotografo inizierà a compiere alcune indagini sul marito di Ceren per appurare se è stato plagiato da un losco tipo.

Nel frattempo alla tenuta, Sanem, Deniz, Muzo, Deren e Ceycey decideranno di aprire una nuova società per la creazione di creme. Purtroppo i nostri protagonisti capiranno che per condurre la nuova impresa occorre una cospicua somma di denaro, che attualmente non posseggono, se non accadesse il colpo di scena.

Can propone alla scrittrice di diventare suo socio

Nel corso della puntata del 26 marzo della Serie TV con Demet Ozdemir, Can correrà in aiuto di Sanem ed i suoi ex dipendenti della Fikri Harika.

Il fotografo, infatti, proporrà di usare i suoi risparmi per finanziare il team di amici.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la scrittrice rifiuterà l'offerta del maggiore dei Divit, nonostante capisca il suo gesto d'altruismo. Il fratello di Emre, a questo punto, tirerà fuori un asso dalla manica. In pratica, l'uomo proporrà alla minore delle Aydin di diventare socio in modo da aiutarli senza tanti rimorsi di coscienza.

All'inizio, Sanem apparirà titubante, ma alla fine accetterà per il bene di tutti.

In seguito, Can organizzerà un party d'inaugurazione con la complicità dell'ex fidanzata. In questo frangente, i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno parleranno della loro collaborazione che dovranno affrontare nonostante il loro amore sia un ricordo lontano.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della serie tv, Sanem ha deciso di sospendere la promozione del suo ultimo libro dopo aver capito che Yigit è implicato nella denuncia di Cemal. Emre, invece, ha trovato lavoro presso una concessionaria come addetto alle vendite.

In attesa di vedere la puntata in televisione, si ricorda che Erkenci Kus può essere rivista in modalità on demand sulla piattaforma "Mediaset Play".