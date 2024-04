Le condizioni del piccolo Tommaso miglioreranno, mentre Ida e Diego si informeranno su come procedere legalmente nelle puntate di Un posto al sole dal 6 al 10 maggio. Nel frattempo, Michele sarà sempre più convinto di farsi da parte e lasciare campo libero a Giancarlo che accelererà i tempi per le nozze con Silvia. Qualcosa, però, cambierà le carte in tavola e Michele riuscirà finalmente a vivere alla luce del sole il suo amore con la ex moglie. Ci saranno importanti novità anche per le indagini sull'incidente di Diana: verrà stanata la talpa all'interno della polizia e Rossella sarà presa in ostaggio.

La decisione di Ida e l'appoggio di Niko e Diego

Sarà una settimana decisiva per le vicende che vedono protagonisti i Ferri e il piccolo Tommaso. Il bambino, infatti, non partirà più per la Thailandia e non starà bene, perché dalle anticipazioni si evince che Roberto si prenderà cura di Tommaso. Le condizioni del piccolo, in ogni caso, non saranno preoccupanti e miglioreranno in breve tempo. Intanto Ida sarà sempre più decisa a far valere i suoi diritti di madre e con Diego si recherà da Niko. La donna conoscerà tutte le opzioni legali di cui usufruire per uscire da questa brutta situazione e Diego le starà vicino come promesso. Le novità non mancheranno neanche a casa Graziani, con Giancarlo che si lascerà prendere dall'entusiasmo per le nozze con la sua amata.

Trionferà l'amore per Silvia e Michele

Giancarlo travolgerà letteralmente Silvia con i preparativi per il loro matrimonio e sarà così convincente che la donna non riuscirà ad opporsi. La felicità del bancario sarà evidente anche agli occhi di Michele che, convinto che Silvia voglia costruire una vita con Giancarlo, si farà da parte.

La madre di Rossella si renderà conto che probabilmente Saviani non vuole più un futuro con lei e si rassegnerà all'idea. La trasmissione in radio, tuttavia, cambierà le carte in tavola e farà uscire allo scoperto i veri sentimenti del giornalista. Per Michele e Silvia non ci saranno più dubbi e i due saranno pronti a vivere il loro amore senza più nascondersi.

Per Rossella sarà senza dubbio una bella sorpresa, perché non si aspettava minimamente un ritorno dei suoi genitori. Nel frattempo, proseguiranno le indagini di Eugenio e Lucia che riusciranno a stanare il traditore in polizia. La talpa prenderà in ostaggio Rossella dopo aver sparato a Damiano e ci saranno momenti di forte tensione.

Roberto e Marina pronti alla resa?

Dopo più di un anno, le vicende che vedono protagonista il piccolo Tommaso sembrano essere arrivate a una svolta importante. Ida, infatti, è stanca di fare la baby sitter di suo figlio e dopo un duro sfogo con Roberto ha deciso di procedere legalmente. Ida può contare sul sostegno morale di Diego e sull'aiuto di Niko, ma i Ferri hanno sicuramente più mezzi per difendersi.

Roberto potrebbe pagare i migliori avvocati per risolvere tutto a suo vantaggio, ma per Ida resta la speranza di una resa. Non si esclude che Marina, dopo i dubbi dei giorni scorsi, convinca Roberto a fare un passo indietro. I Ferri potrebbero rendersi conto del grave errore commesso e fare un passo indietro rinunciando a fare la guerra a Ida.