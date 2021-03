La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno prosegue la propria messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nelle prossime puntate, svelano che le intromissioni di Huma (Ipek Tenolcay) non ostacoleranno soltanto la storia d’amore tra suo figlio Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). La signora Divit causerà la rottura tra il suo ex marito Aziz (Ahmet Somers) e Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak).

Il padre del fotografo, quando la sua ex moglie e la sua storica fidanzata se ne diranno di tutti i colori, non ci penserà due volte ad andarsene via da Istanbul per poter stare più sereno: l’allontanamento di Aziz dalla città farà stare male sia Huma che Mihriban, visto che si mostreranno parecchio deluse.

DayDreamer, trame turche: Mihriban si sfoga con Sanem

Nel corso degli episodi che faranno compagnia ai telespettatori italiani tra qualche settimana, anche un’altra coppia oltre a quella formata dai due protagonisti Can e Sanem entrerà in crisi.

Si tratta di Aziz e Mihrihan, che penderanno nuovamente delle strade diverse com’era accaduto in passato sempre a causa di Huma. Tutto avrà inizio quando il signor Divit apparirà molto infastidito dai continui battibecchi tra la sua ex moglie e la sua fidanzata. Sempre più stanco di vedere le due rivali in amore farsi dispetti a vicenda, Aziz prenderà una drastica decisione: quella di lasciare Istanbul, mettendo fine alla relazione sentimentale con Mihriban. Quest’ultima - sconvolta dal gesto del suo amato - si lascerà andare a un lungo sfogo con l’amica Sanem.

La vecchia fiamma di Aziz, quando la scrittrice le chiederà un consiglio su come comportarsi per far tornare la memoria a Can, le dirà di non riuscire ad accettare il fatto di essere stata mollata dall’uomo più importante della sua vita per la seconda volta.

Huma apprende della partenza dell’ex marito

Mihriban invece di accanirsi contro Aziz scatenerà la propria rabbia su Huma.

Anche quest’ultima in realtà sarà turbata dal trasferimento improvviso dell’ex marito ad Amsterdam, quando apprenderà che non si trova più in città tramite Emre e Leyla.

La signora Divit non farà altro che domandarsi per quale motivo il padre dei suoi figli non l’abbia salutata prima di partire. Dopo aver riflettuto a lungo, Huma sarà convinta che Aziz abbia smesso di rivolgerle la parola per colpa di Mihriban.