"Sono incinta di un altro": con queste parole Catalina distruggerà Pelayo nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che, dopo una lunga crisi, Pelayo e Catalina torneranno insieme e saranno più innamorati che mai. Quando la ragazza confiderà di essere incinta, però, per Pelayo cambierà di nuovo tutto all'improvviso.

La rottura tra Catalina e Pelayo

Catalina tornerà protagonista nelle prossime puntate e la sua storia d'amore con Pelayo subirà dei cambiamenti molto importanti. Presto Catalina scoprirà che il suo fidanzato è un trafficante e tra loro inizierà una crisi senza precedenti.

La figlia di Alonso sarà moto combattuta, perché Pelayo continuerà a giurare di averla amata davvero, ma per lei sarà difficile credergli ancora. La goccia che farà traboccare il vaso per Catalina sarà l'accordo tra Pelayo e Cruz che la porterà non solo a lasciare definitivamente il suo fidanzato, ma anche a traferirsi nell'hangar. In questa fase della sua vita, Catalina conoscerà Adriano e con lui avrà una storia d'amore che all'inizio sembrerà molto seria. Quando l'uomo le chiederà di sposarlo, però, Catalina tentennerà molto e capirà di amare ancora Pelayo, nonostante tutto. La ragazza chiederà a suo padre di cercare il conte e richiamarlo a La Promessa per ricostruire il rapporto con lui.

Tutto sembrerà tornare come un tempo tra Catalina e Pelayo che sembreranno più innamorati che mai, ma presto arriverà un nuovo ostacolo tra loro.

Il ritorno di Pelayo e la difficoltà di Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina inizierà ad avere uno strano atteggiamento. Pelayo si domanderà più volte cose stia succedendo e anche Simone si accorgerà dell'umore malinconico di Catalina.

La cuoca chiederà alla ragazza di aprirsi, ma lei non ci riuscirà. Più tardi, Catalina troverà il coraggio di dire la verità a Pelayo: "Sono incinta di un altro". Il conte resterà senza parole, anche perché tra lui e Catalina non è mai successo nulla di intimo e per questo andrà su tutte le furie. La figlia di Alonso far di tutto per spiegarsi con Pelayo e raccontargli della sua storia con Adriano, ma lui non riuscirà ad affrontare l'argomento.

"Io e te non abbiamo niente di cui parlare", dirà Pelayo lasciando intendere che questa volta la loro relazione è chiusa definitivamente.

Catalina e Pelayo stanno organizzando il matrimonio

Nelle puntate in onda in Italia, tra Catalina e Pelayo tutto procede per il meglio. I due fidanzati stanno portando avanti i preparativi per le nozze che si svolgeranno entro due mesi. Catalina ha scelto di indossare l'abito di nozze sua madre Carmen e Pelayo non vede l'ora di arrivare all'altare con lei. Cruz è soddisfatta perché il suo piano di allontanare Catalina dal palazzo sta per realizzarsi. La marchesa, tuttavia, non sopporta la scelta dell'abito della ragazza che ha risvegliato i ricordi di Alonso per la sua prima moglie. Per vendicarsi della figlia di Alonso, Cruz ha chiesto a Petra di distruggere l'abito di nozze.