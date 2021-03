Continua l'appuntamento con la soap turca Daydreamer. Le prossime puntate saranno ricche di sorprese piuttosto inaspettate.

Le anticipazioni annunciano che la giovane Sanem dovrà affrontare alcuni ostacoli, ciò comporterà la sofferta decisione per la giovane Aydin di lasciare la tenuta di Mihriban. Stanca di lottare per far recuperare la memoria al suo amato, avrà un crollo emotivo senza precedenti, quindi - senza dire nulla al giovane Can Divit - Sanem preparerà le valigie e si trasferirà dai suoi genitori nel proprio quartiere di origine. Gli spoiler anticipano che la giovane scrittrice inizierà a lavorare nel negozio alimentare di Nihat e Mevkibe.

Le condizioni di salute di Can preoccupano Sanem

Le trame delle nuove puntate rivelano - nel dettaglio - che Can perderà la memoria a causa di un incidente stradale, che avverrà poco prima della partenza dei due fidanzati per le isole Galapagos. Dopo un mese di coma profondo, Can si risveglierà, ma non ricorderà più nulla. Il giovane penserà di essere ancora impegnato con Polen e non avrà alcun ricordo di Sanem.

Alla luce di quanto accaduto al suo fidanzato, la giovane scrittrice inizialmente non si perderà d'animo e troverà la forza di lottare affinché Can recuperi la memoria. Sanem venderà addirittura il brevetto per la produzione dei suoi cosmetici e con il ricavato riacquisterà la vecchia tenuta della Friki Harika, sperando che il suo fidanzato si ricordi di lei.

Purtroppo i desideri della giovane scrittrice non si avverranno.

Sanem decide di lasciare Can e trasferirsi dai genitori

Con il passare dei giorni, Can cambierà atteggiamento nei confronti di Sanem. Il fotografo si mostrerà più gentile e vicino alla sua fidanzata, in particolare quando terminerà di leggere il libro regalatogli da Sanem che racconterà il trascorso della loro relazione.

A questo punto Can proporrà alla giovane Aydin di trascorrere una giornata insieme in mezzo alla natura. La ragazza arriverà però a pensare che la volontà dell'uomo di trascorrere del tempo con lei sia dovuta al fatto che si sente in colpa nei suoi riguardi per averla dimenticata

A quel punto la scrittrice prenderà una drastica decisione: ovvero quella di allontanarsi dal fotografo.

Sanem preparerà i bagagli e abbandonerà la tenuta di Mihriban per trasferirsi a casa dei suoi genitori. La ragazza non andrà più alla Friki Harika, per non vedere Can e sarà sempre più convinta di ricostruirsi una vita nel suo quartiere natale, iniziando così a lavorare nell'attività dei genitori. Di tutto ciò Divit non saprà nulla, né è chiaro come potrebbe prenderla quando non vedrà più Sanem nella tenuta.