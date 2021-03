Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, la Serie TV con protagonista l'attore Can Yaman, al centro del gossip per la sua storia con la giornalista sportiva Diletta Leotta. La trama della nuova puntata in onda il 18 marzo su Canale 5 svela che Sanem Aydin raggiungerà Can Divit al porto dopo aver sospettato che avesse intenzione di lasciare nuovamente Istanbul. Deren e Bulut, invece, decideranno di creare le creme grazie alle ricette lasciate dalla scrittrice.

DayDreamer, anticipazioni 18 marzo: Sanem raggiunge Can al porto

Le anticipazioni di DayDreamer riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa giovedì 18 marzo dalle ore 16:40 dopo il daytime di 'Amici di Maria De Filippi', annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Sanem tornerà alla tenuta dove non troverà Can ad attenderla dopo aver rifiutato nuovamente la proposta di nozze di Yigit. Per questo motivo, la giovane temerà che sia nuovamente partito. La donna, a questo punto, telefonerà a Leyla, la quale le svelerà dove si trova l'ex fidanzato. Per tale ragione, la minore delle Aydin si recherà al porto dove salirà a bordo della barca. Qui, Can impedirà alla scrittrice non solo di scendere, ma anche di telefonare ad altre persone. In questo frangente, i protagonisti dello sceneggiato saranno costretti a fare luce sui propri sentimenti senza via di scampo.

In particolare, Sanem (Demet Ozdemir) e Can si parleranno a cuore aperto dopo un pranzo a base di pesce. I due saranno protagonisti di un momento molto intimo che li porterà a riavvicinarsi.

Bulut e Deren si avvicinano

Nel corso della puntata del 18 marzo della serie tv turca, Bulut e Deren prenderanno un'importante decisione dopo l'enorme successo delle creme profumate ideate da Sanem. Tuttavia, il giovane non riuscirà ad evadere tutti gli ordini arrivati in fabbrica. Per questo motivo, la pubblicitaria e gli altri amici decideranno di seguire le ricette scritte nei quaderni della minore delle Aydin per tentare di produrne in maggiore quantità.

Alla fine, tutti i personaggi si sentiranno soddisfatti di aver portato a termine un importante progetto. In questa occasione, Bulut e Deren si avvicineranno sempre di più nonostante abbiano un carattere completamente diverso.

Allo stesso tempo, Yigit cercherà di convincere la signora Ceren a denunciare gli ospiti della tenuta per scarsa igiene. Infine, Leyla (Öznur Serçeler) e suo marito Emre (Birand Tunca) inviteranno i propri famigliari a prendere lezioni di tango con loro.

La soap opera "Erkenci Kus", questo il titolo turco, è trasmessa da lunedì al venerdì dalle ore 16:40 su Canale 5 mentre in diretta streaming su "Mediaset Play"