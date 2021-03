Colpi di scena tragici nelle prossime puntate di DayDreamer, che arriveranno in un momento in cui Can e Sanem ritroveranno la tanto ricercata felicità. Sarà questione di un attimo e la coppia, ma soprattutto il fotografo, si ritroverà a essere tra la vita e la morte, a causa di un incidente stradale.

Gli Aydin contro la partenza di Can e Sanem

Can e Sanem comunicheranno ai genitori di lei la loro intenzione di partire con la barca del fotografo in giro per il mondo, fino a raggiungere le Galápagos. Ovviamente non la prenderanno bene, Nihat non darà il suo benestare, rifiutandosi di salutare la figlia prima della sua partenza.

Can proverà a cercare supporto in Mevkibe, ma la donna gli sottolineerà che, nonostante Sanem ora sia felice, non si sono dimenticati di tutta la sofferenza che ha provato a causa sua.

Nei riguardi della figlia, invece, Mevkibe si mostrerà leggermente più aperta. A malincuore accetterà la sua decisione di partire, soprattutto se la rende felice, ma allo stesso tempo non sarà particolarmente entusiasta, vista soprattutto la brutta presa di posizione del marito. L'ostilità degli Aydin farà un po' vacillare Can, al punto che proporrà alla fidanzata di rinunciare al viaggio, ma Sanem si opporrà: le loro famiglie in passato sono già state motivo di ostacolo e ora non vuole arrendersi davanti all'ennesimo problema.

Sanem riceve un'offerta per la vendita della sua crema

Questo viaggio porterà Sanem anche a rinunciare a un'importante offerta lavorativa. L'azienda Woman Art Cosmetics ha individuato, tramite un laboratorio, la crema della ragazza e ora vorrebbe acquistare il brevetto per poterla rivendere in tutto il mondo. L'offerta sarà molto alta e la ragazza dovrà rendersi disponibile durante tutta la fase di produzione.

Can e Sanem ci penseranno un po', ma decideranno di rifiutare l'offerta.

Anzi, in quell'occasione annunceranno all'amministratore delegato dell'azienda di cosmesi e a tutti i componenti dell'agenzia il loro imminente viaggio in barca, affermando che se al loro ritorno l'offerta della Woman Art Cosmetics sarà ancora valida, potrebbero pensarci su.

Can, Sanem e il tragico incidente stradale

Can e Sanem si prepareranno alla partenza, con una mega festa organizzata nella tenuta della ragazza, a cui parteciperanno tutti, a eccezione degli Aydin. Anche Huma presenzierà e forse la donna, finalmente, si renderà conto di aver esagerato a contrastare l'amore tra suo figlio e la giovane Aydin e a cuore aperto appoggerà la loro intenzione di partire in giro in per il mondo.

Prima della partenza Sanem sarà un po' malinconica. La ragazza soffrirà per come si è lasciata con il padre, ha provato anche a telefonarlo, ma non le ha mai risposto, così ne parlerà con Can e insieme decideranno di ritornare dagli Aydin per parlargli, ma durante il viaggio in macchina accadrà l'impensabile.

Durante la guida, mentre Can sarà perso negli occhi di Sanem si distrarrà e un camion prenderà in pieno la loro macchina.

La giovane Aydin, nonostante le ferite, riuscirà a riprendersi subito, mentre Can sarà riverso senza conoscenza all'interno dell'abitacolo. In un attimo la felicità della ragazza si trasformerà nell'ennesima sofferenza della sua vita.